Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, Trabzon’un geçmişine ışık tutan 200 adet nadir fotoğrafı bir araya getiren “Doğudan Doğan Şehir: Trabzon” isimli eseri, kentin kültür hayatına kazandırdı. Trabzon’un tarihsel, kültürel ve toplumsal yolculuğunu kayıt altına alan eserin tanıtım ve imza gününde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon, kaybettiğimiz güzelliklerimizle, yapılan hatalarla yüzleşmemizi sağlayan çok değerli bir eser kazandı. Emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde, Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu tarafından hazırlanan ve Trabzon’un geçmişine ışık tutan 200 adet nadide fotoğrafı bir araya getiren “Doğudan Doğan Şehir: Trabzon” kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi. Trabzon Sanatevi'nde gerçekleştirilen tanıtım programına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet, önceki dönem CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye birim müdürleri, Trabzon Sanatevi yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN KAYA: “KİTAPTA, KENTİMİZİN KAYBOLAN GÜZELLİKLERİYLE YÜZLEŞİYORUZ”



İmza ve tanıtım töreninin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hazırlanan eserin Trabzon’un kaybettiği güzellikleriyle vatandaşları yüzleştirdiğini dile getirdi. Yaşamın koşuşturması içerisinde birçok şeyin çok hızlı değiştiğinin farkına varılamadığını belirten Başkan Kaya, “Dün akşam ‘Doğudan Doğan Şehir: Trabzon’ kitabını elime aldığımda, tekrar bu gerçekle yüzleştim. Çok güzel bir şehrimiz varmış. Bir mühendis ve bir yerel yönetici olarak üzüntümü ifade etmek zorundayım, bu şehri mahvetmişiz! O güzellikleri, bir bir yok etmişiz! O doğal kıyılarımızın, bin yılda oluşan kumsallarımızın hepsi yok olmuş! Tarihi mekanlarımızın, doğal kıyılarımızın artık olmadığını görünce yapılan hatalarla yüzleşiyoruz” dedi.

“BİLİM VE MÜHENDİSLİKLE KENTİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ KORUYABİLİRİZ”



Taksim ve Boztepe viyadüklerinin kentin görüntüsüne zarar veren imalatlar olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Taksim yokuşunun eskiden ne güzel bir görüntüsü varmış. Şimdi viyadüğün yıkılması gündemde. Aynı şekilde Boztepe’nin kalbine de o viyadük ayakları hançer gibi saplandı. Elbette yollar, köprüler yapılsın, ama güzelliklerimiz korunarak yapılsın, bilim ve mühendislik bunun için var. Her aklına gelen, istediği şekilde imalat yapınca bugünkü karmaşa ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu eserimiz, bu durumla yüzleşmemizi de sağlıyor. Kitabın ortaya çıkmasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile kitabı hazırlayan Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu ağabeylerimizin çok büyük emeği var, her birine çok teşekkür ediyorum. Eser onların eseri, biz de bu emeğe katkı vermeye çalıştık. Trabzon çok güzel bir eser kazandı, umarım hepinizin kütüphanesinde bulunur ve fotoğraflara bakarak çocuklarınıza hatırlayabildiğiniz Trabzon’u anlatırsınız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

SÜMERKAN: “KENTİN GEÇMİŞİNİ BİLEREK KENTLE BÜTÜNLEŞEBİLİRİZ”



Kitabı hazırlayanlar adına konuşan Fotoğrafçı-Yazar Mustafa Reşat Sümerkan, “Böyle bir kitabın oluşması için bir araya gelmek çok değerli. İnsan, içinde yaşadığı kentin geçmişini bilmek zorundadır, böylece orayla bütünleşir. Bu tür yayınlar da bu durumu güçlendiriyor. Ortahisar Belediyemize ve Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’ya değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve kitabı hazırlayan Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu, ücretsiz dağıtılan kitabı vatandaşlar için imzaladı.

ESER, TRABZON’UN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİNE TANIKLIK EDİYOR



Geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurarak kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla hazırlanan “Doğudan Doğan Şehir: Trabzon” isimli eser, kişisel arşivlerden yararlanarak 200 nadide fotoğrafın ortaya çıkarılmasıyla oluşturuldu. 1800’lü yıllardan başlayarak derlenen fotoğrafların yer aldığı eser, kent yaşamı, kent kültürü, tarihi yapılar, tarım ve iş hayatına kadar kentin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor. Kitapta yer alan görseller, Trabzon’un doğusundan batısına doğru, kronolojik ve coğrafi bir düzen içerisinde sunulurken, her fotoğrafın altında yer ve tarih bilgisine de yer veriliyor.