Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Sosyal belediyecilik alanında birçok hizmeti sunan Ortahisar Belediyesi, bu hizmetlerine seyyar çorba aracını da ekledi. Ücretsiz sıcak çorba ikramının yapıldığı çorba aracı, Yenicuma Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Soğuk kış günlerinde hemşehrilerimizin içini ısıtacak dokunuşların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Paylaşarak, dayanışmayı büyüterek, kimseyi yalnız bırakmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni bir hizmetle vatandaşların içini ısıtıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan seyyar çorba aracı, semt pazarları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunacak.

ESNAF VE VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Seyyar çorba aracının ilk durağı, bugün Yenicuma Mahallesi Semt Pazarı oldu. Soğuk kış gününde pazara gelen vatandaşlara ve tezgâh başında emek veren pazar esnafına sıcak çorba ikram edildi. Erken saatlerden itibaren başlayan dağıtım, hem vatandaşlardan hem de esnaftan yoğun ilgi gördü. İkramdan faydalanan vatandaşlar hem içleri hem de gönülleri ısıtan bu hizmet için memnuniyetlerini dile getirerek Ortahisar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: “DAYANIŞMAYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sıcak çorba ikramıyla yalnızca soğuk havaya karşı değil, dayanışma ve paylaşmaya da katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Seyyar çorba aracının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde, semt pazarlarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda hizmet vermeye devam edeceğini belirten Başkan Kaya, “Soğuk kış günlerinde hemşehrilerimizin içini ısıtacak, küçük ama anlamlı dokunuşların çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Özellikle pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda sıcak çorba ikramında bulunarak dayanışmayı büyütmek istiyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmadan, paylaşarak ve birlikte güçlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.