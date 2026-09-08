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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

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Ortahisar Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı ortamlarda başlamaları için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, ilçe genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerini tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından da yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri yapılıyor. Büyük bir titizlikle ile gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanlar sağlıklı ve hijyenik hale getiriliyor.

“ÇOCUKLARIMIZA, HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE EĞİTİM GÖREBİLECEKLERİ ORTAMLAR HAZIRLIYORUZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ülkenin geleceği olan öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların bahçelerinde ve çevresinde temizlik ve bakım çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Kaya, “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla yeniden çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle dolacak okullarımızı temizlemek için sahadayız. Koordineli bir çalışma ile öğrencilerimizin vakit geçireceği alanları temizliyor, pırıl pırıl yapıyoruz. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza derslerinde başarılar diliyorum” dedi.