Ortahisar Belediyesi, fındık üretiminde verim artışı, kaliteli ürün elde edilmesi ve doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen programda, üreticilere eğitim desteği verdi. Tarımda verimlilik artışının eğitim ve doğru tarım uygulamalarıyla mümkün olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon ekonomisinde çok önemli bir yeri olan fındıkta verim ve kaliteyi artırarak üreticilerimizin maksimum faydayı sağlaması için eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Ortahisar’da üretim seferberliği başlatan Ortahisar Belediyesi, tarımda verimliliği ve ürün kalitesini artırmak için kırsal mahallelerde üreticilere yönelik desteklerine devam ediyor. Ortahisar Belediyesi, fındık üreticilerine yönelik Kavala Mahallesi Muhtarı Hasan Akçay tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak destek verdi. Uygulamalı eğitim programı, Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli, Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Yaşar Özdemir, Ziraat Mühendisi Veysel Baki ve Kavala Mahallesi’nde yaşayan fındık üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DOĞRU YÖNTEMLER UYGULAMALI OLARAK ANLATILDI



Fındık üretiminde verim artışı, kaliteli ürün elde edilmesi ve doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen eğitim programında üreticilere, fındıkta doğru budama yöntemleri, budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, budama dönemleri, ocak seyrekleme, yeni fidan dikimi, gübreleme yöntemleri, gübreleme yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, gübre çeşitleri, gübreleme dönemleri, toprak analizi, ocak temizliği konuları, uygulamalı olarak anlatıldı.

DOĞRU BUDAMA YÖNTEMİ VE GÜBRE SEÇİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ



Eğitimleri veren ziraat mühendisleri, budama ve gübreleme tekniklerinin doğru uygulanmasının fındık üretiminde hem kaliteyi hem de verimi önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek üreticilerin bu konuda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kuru fındık dallarında yapılacak bilinçli budamanın meyve verimini de artıracağını vurgulayan mühendisler, gübreleme işleminde toprak analizine göre gübre seçiminin, gübre atılacak alanın, tarihin ve hava şartlarının doğru belirlenmesinin önemli olduğunu anlattı.

Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, eğitim sonunda fındık üreticilerine budama makası hediye etti.

ÜRETİCİLER VE MUHTAR AKÇAY, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ



Kavala Mahallesi Muhtarı Hasan Akçay, yıllardır yapılan hatalı budama ve gübreleme nedeniyle fındık verimliliğinde sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek doğru tarım uygulamalarının önemine vurgu yaptı. Muhtar Akçay, katkıları ve üreticilere desteğinden dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Uygulamalı eğitimlere yoğun ilgi gösteren üreticiler de, uzmanlara teşekkür ederek öğrendikleri doğru tarım uygulamalarını bundan sonraki süreçte kullanacaklarını ifade ettiler.

BAŞKAN KAYA: “FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMALIYIZ”



Ortahisar’da başlattıkları üretim seferberliğiyle kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların üretime daha çok katılmasını amaçladıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, üreticilere hem üretim hem de satış aşamasında destek olduklarını kaydetti. Fındık üretiminin Trabzon ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Kaya, “Tarımsal üretimimizin büyük kısmını fındık oluşturuyor. Bu değerli üründe, verim ve kaliteyi artırıp üreticilerimizin maksimum faydayı sağlamasını istiyoruz. Bunun yolu da doğru tarım uygulamalarından, eğitimlerden geçiyor. Ortahisar Belediyesi olarak üretime ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.