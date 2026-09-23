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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camilerin önlerinde ve çevrelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Çamoba Mahallesi Camii’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilirken, vatandaşlar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve ekiplere teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son teknoloji temizlik aracıyla gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında, antibakteriyel dezenfeksiyon ve yüksek basınçlı buhar ile cami avlusundaki inatçı kirler, kararmalar ve yapışkan maddeler hassas bir şekilde temizlendi. Şadırvanın mermer ve fayans yüzeyleri ile merdivenlerin de yıkanarak temizlenmesiyle, cami çevresi pırıl pırıl bir hale getirildi.

MAHALLE SAKİNLERİ BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan temizlikten çok memnun olan Çamoba Mahallesi sakinleri, Ortahisar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti. Vatandaşlar, yapılan çalışma ile caminin yeni bir çehreye kavuştuğunu ifade ederek, “Camimiz yapılalı bu kadar kapsamlı bir temizlik hizmeti görmemiştik. İnsanın içi açılıyor avluya bakınca. Allah bu hizmeti yapanlardan ve yaptıranlardan razı olsun” dediler.

BAŞKAN KAYA: “CAMİLERİMİZİ SON TEKNOLOJİ İLE TEMİZLİYORUZ”

İlçe genelindeki ibadethanelerin temizliğine ve bakımına büyük önem verdiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerimizdeki rutin temizlik çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik. Gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda camilerimizin çevresini son teknoloji araçlarımızla temizliyor, pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Camilerimizdeki temizlik çalışmalarımıza, belirlenen program dahilinde devam edeceğiz” sözlerini kullandı.