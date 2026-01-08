Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, bütün çocukların kitap okuyabilmesi için harekete geçti. “Bir Kitap, Bin Umut” kampanyasıyla okunmuş çocuk kitapları, bağış yoluyla toplanarak kitaplara erişimi zor olan çocuklara ulaştırılacak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesi bu anlamlı kampanyaya katkı vermeye davet etti.



Ortahisar Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışıyla, çocukların hayatına dokunan bir kitap bağış kampanyası başlatıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Bir Kitap, Bin Umut” sloganıyla başlatılan kampanya ile okunmuş çocuk kitapları, bağış yoluyla toplanacak ve kitaplara erişimi zor olan çocuklara ulaştırılacak. Çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kampanya kapsamında hikâye, bilim kurgu, roman, masal, öykü ve tekerleme türündeki çocuk kitapları, 15 Ocak-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edilebilecek.

İLK BAĞIŞI, 150 KİTAPLA MİNİK MİLA YAPTI



Kampanyaya ilk bağış, örnek bir duyarlılık sergileyen ilkokul öğrencisi Mila Demir tarafından yapıldı. Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Mila Demir, okuduğu 150 kitabı, başka çocukların da okuyabilmesi için kampanyaya bağışladı. Kitapların teslimi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın makamında gerçekleştirildi. Teslim törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel ve Mila Demir’in annesi katıldı. Başkan Kaya, örnek davranışı dolayısıyla minik Mila’yı tebrik ederek kendisine teşekkür belgesi verdi.

BAŞKAN KAYA: “HER KİTAP, BİR ÇOCUĞUN HAYATINA UMUT OLACAK”



‘Bin Kitap, Bin Umut’ kitap bağışı kampanyasının çocuklar ve toplum açısından taşıdığı değere dikkat çeken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bu kampanya ile okunmuş kitapları bir araya getirerek, kitaplara ulaşımı zor olan çocuklarımıza ulaştıracağız. Böylece hem kitapların israf edilmesinin önüne geçecek hem de çocuklarımızın kitaba erişimini kolaylaştıracağız. Toplanan kitapları kocaman bir kütüphaneye dönüştürmeyi ve ihtiyacı olan çocuklarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Mila’nın gösterdiği bu örnek davranış, bizlere umut verdi. Kendisine bu duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kaya, bütün vatandaşları bu anlamlı dayanışmaya katkı sunmaya ve okunmuş kitapları bağışlamaya davet etti.