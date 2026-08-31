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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıldönümünü, coşkulu bir konser programıyla kutladı. Ritim61 Grubu, Utku Han, Faik Pala ve İlkay Yavuz’un sahne aldığı konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde bayraklarla söylenen şarkılara eşlik etti, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Kahramanmaraş Caddesi’nde düzenlenen Zafer Bayramı Konseri’ne, Belediye Başkanvekili Celal Akaç, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONSERE KATILAN VATANDAŞLAR, BAYRAMIN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞADI

Büyük bir coşkuya sahne olan konserde, ilk olarak sahne alan Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Eğitim Derneği Ritim61 Grubu darbuka orkestrası ile müzik ziyafeti verdi. Konsere katılanlar müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli dakikalar yaşadı. Genç solist Utku Han Karadeniz ezgileriyle, Faik Pala da Anadolu Rock Müziği eserleriyle katılımcıları coşturdu. Konser, Trabzon’un sevilen sesi İlkay Yavuz’un Anadolu özgün müziği, Karadeniz ezgileri ve kahramanlık türkülerini seslendirmesiyle sona erdi.

Konsere katılan vatandaşlar, çok eğlendiklerini, bayramın sevinç ve coşkunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

BAŞKANVEKİLİ AKAÇ: “MİLLİ BAYRAMLARIMIZ BÜTÜNLEŞME GÜNÜDÜR”

Belediye Başkanvekili Celal Akaç, Cumhuriyet kenti Trabzon’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Milli bayramlarımız, halkımızın bütünleşmesini sağlayan özel günlerdir. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bir milletin kaderinin belirlendiği 30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yıldönümünü, vatandaşlarımızla kentimize yakışır bir şekilde kutladık. Coşkumuzu ve sevincimizi paylaşan tüm hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ve bu topraklar için canını veren bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” dedi.