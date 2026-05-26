Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı.



Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca denetimlerini sürdüren Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde özellikle kasaplar, şekerleme ve lokum satışı yapan işyerleri, marketler, pastaneler ve kuruyemiş satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler; işletmelerin ruhsat ve vergi levhalarını kontrol ederken, işyerlerinin genel hijyen durumu ile çalışan personelin kurallara uygunluğunu da inceledi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları, muhafaza koşulları ve etiket bilgileri titizlikle kontrol edildi. Özellikle bayram döneminde yoğun tüketilen ürünlere yönelik detaylı incelemelerde bulunan ekipler, üretim alanlarında da hijyen standartlarını kontrol etti. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı, cezai işlemler uygulandı.

BAŞKAN KAYA: “ORTAHİSAR'DA HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA”



Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için denetimlerin artırıldığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bayram dönemlerinde özellikle gıda ürünlerine yönelik alışverişlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için zabıta ekiplerimiz ilçemiz genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlamak için çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı da kutlayan Başkan Kaya, herkese aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.