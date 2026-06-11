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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi’nin, çocukların yaz tatilini güvenli, aktif ve verimli bir ortamda değerlendirmeleri için düzenlediği Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmesi ve sosyalleşme imkânı bularak arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesi amacıyla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulumuza bekliyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatillerini sporla iç içe, sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu için kayıtlar başladı. Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan Yaz Spor Okulu kapsamında; 6-12 yaş grubundaki çocuklar, futbol, taekwondo, karate, muaythai, hentbol, boks, kick boks ve jimnastik branşlarında eğitim alacaklar. Ayrıca 6-12 yaş grubuna yönelik tenis ile 6-12 yaş grubuna yönelik yüzme kursları da program kapsamında yer alıyor.

KURS KAYITLARI, ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek kayıtlar, Ortahisar Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimler ise 1 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek. Tenis ve yüzme branşları ücretli olarak gerçekleştirilecek olup, diğer branşlardaki eğitimler ücretsiz olarak verilecek.

BAŞKAN KAYA: “SPORLA BÜYÜYEN NESİLLER, GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN DE TEMİNATIDIR”

Çocukların sadece akademik değil, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Çocuklarımızın yaz tatilini ekran başında değil, spor sahalarında, arkadaşlarıyla birlikte öğrenerek ve eğlenerek geçirmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulumuzda çocuklarımız, hem farklı spor branşlarıyla tanışacak hem de disiplin, takım ruhu ve paylaşma kültürü gibi hayat boyu kendilerine katkı sağlayacak değerler kazanacak. Her çocuğumuzun ilgi duyduğu bir alanda kendini keşfetmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Yaz Spor Okulumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.