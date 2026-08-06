Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, kesintisiz ve güvenli bir ulaşım için asfaltlama, betonlama, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Ortahisar Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol açma, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz mevsiminde çalışmalarını iyice yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşlardan gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturuyor. 87 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden Ortahisar Belediyesi; sıcak asfalt seriminden kuru beton uygulamasına, kilit parkeden taş duvar örmeye kadar geniş bir yelpazede saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ULAŞIMDA KALİTE VE KONFORU ARTIRAN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında 2 bin 934 ton asfalt serimi, 1000 metreküp beton ve 2 bin 660 metreküp kuru beton serimi, 3 bin 920 metre yeni yol açma ve 32 bin 840 metre de yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, altyapıyı güçlendirmek için de kanalet temizliği, hatıl ve tretuvar yapımı ile büz-boru döşeme işlemleri gerçekleştiriyor.

BAŞKAN KAYA: “ORTAHİSAR’IMIZDA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İÇİN SAHADAYIZ”

Vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için ilçe genelinde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Yaz mevsimi için hazırladığımız kapsamlı program doğrultusunda, gelen talepleri muhtarlarımızla birlikte değerlendiriyor ve 87 mahallemizin tamamına eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ortahisar’ımızda kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım için her zaman sahada olacağız” ifadelerini kullandı.