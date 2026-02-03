Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Meclisi, TOKİ’ye olan borçların mahsuplaşma yoluyla ödenmesi için belediyeye ait taşınmazla ilgili gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yetki verdi. Oybirliğiyle alınan kararın ardından Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya, “Bu borç için günlük 179 bin lira faiz ödüyoruz. Bu beni çok üzüyor. Bir an önce TOKİ’ye devri yapalım ve bu sorunu çözelim istiyorum” dedi.



Ortahisar Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantılarının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantının açılışında Başkan Kaya, Ocak ayında yapılan çalışmalarla ilgili Meclise bilgi verdi ve bu hizmetleri yürüten mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: “TOKİ’YE OLAN BORÇLAR İÇİN GÜNLÜK 179 BİN LİRA FAİZ ÖDÜYORUZ, BU BENİ ÇOK ÜZÜYOR”



Toplantıda daha sonra, mülkiyeti Ortahisar Belediyesi’ne ait, Kaymaklı Mahallesinde bulunan 23.012 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 300 milyon TL bedel üzerinden, Ortahisar Belediyesi’nin TOKİ’ye olan borçlarına mahsup edilmek üzere TOKİ’ye bedelli olarak devredilmesi için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yetki verilmesine dair maddenin görüşülmesine geçildi.



Konuyla ilgili Meclise bilgi veren Başkan Kaya, “62 taksiti bizden önceki döneme, 20 taksiti de bizim döneme ait olmak üzere; TOKİ’ye gecikmiş 82 taksit bulunuyor. Toplam borç tutarı, 273 milyon 351 bin TL. Bu borç için günlük 179 bin lira faiz ödüyoruz. Bu beni çok üzüyor. Bir an önce TOKİ’ye devri yapalım ve bu sorunu çözelim istiyorum” dedi.

MECLİS, ARSA SATIŞI KONUSUNDA BAŞKAN KAYA’YA YETKİ VERDİ



Yapılan görüşmenin ardından ilgili madde oylanarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Daha sonra söz konusu maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi için toplantıya ara verildi. Komisyonda yapılan görüşmenin ardından Meclise havale edilen madde, oybirliğiyle kabul edilerek, söz konusu taşınmazın ‘bedelli olarak devredilmesi, gerekli protokollerin imzalanması, tüm resmi iş ve işlemlerin yapılması’ için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya yetki verildi.

Alınan kararın ardından Başkan Kaya, Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA, ÇAĞLAYAN ŞELALESİ PROJESİ YOL ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ MECLİSE BİLGİ VERDİ



Çağlayan Şelalesi Projesi kapsamında yapılan yol çalışmalarıyla ilgili Meclise bilgi veren Başkan Kaya, “Çağlayan Şelalesi yolu için, açık ihale ile yol yapım sürecini başlattık. İhaleyi alan firmamız, kaya kırma-kesme çalışması yapıyor. O bölge çok eğimli bir alan ve oralarda düzeltmeler yapılıyor. Ayrıca şelaleye gelişte bir yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda yolun belli noktalarındaki darlıkları genişletme ve iyileştirme çalışmalarını da yapacağız. Çağlayan Şelalesi Projemize giden yol, bir grup yoludur, grup yolundan ayrılan yan kola kadar olan kısım yapılırsa, yan koldaki alanda çalışmalarımız olacak. Ayrıca yoğunluk öngörümüz dolayısıyla Çağlayan merkezinde şelaleye gelen tur otobüslerinin park edeceği bir alan da oluşturmayı düşünüyoruz. Aradaki mesafede de ringlerle, daha küçük araçlarla şelale bölgesine ulaşımı sağlayacağız” dedi.

“ÇAĞLAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BİZİM ONUR PROJEMİZDİR”



Çağlayan’da yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin en önemli önceliği olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin takvimimizde planlamanın önünde gidiyoruz. Bizim oradaki temel amacımız, vatandaşa verdiğimiz sözü bir an önce gerçekleştirmektir. İnsanlar bize güvenerek evlerinin anahtarlarını teslim ettiler. Biz de o anahtarları alarak evleri yıktık ve hızlı bir süreç başlattık. Çağlayan Kentsel Dönüşümü bizim onur projemizdir, en önemsediğim projedir. Vatandaşımıza verdiğimiz taahhütlerin bir an evvel gerçekleşmesi benim en önemli önceliklerimden birisidir. Vatandaşımız evine girip ‘Allah razı olsun yapandan’ diyene kadar bana huzur yok.”

BAŞKAN YARDIMCISI AKAÇ: “İŞÇİLERİMİZE YÜZDE 36 ORANINDA ZAM YAPTIK”



Ortahisar Belediyesi’nde görev yapan işçilerinin 2026 yılı maaşlarına yapılan zam oranıyla ilgili konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç ise, “Çok ciddi bir ekonomik yük olmasına rağmen, Sayın Başkanımızın öncülüğünde işçi kardeşlerimizin ücretlerini iyileştirme noktasında önemli bir adım atarak yaklaşık yüzde 36 oranında zam yaptık. Devletin tanımladığı ücretin neredeyse iki katını verdik, hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantılarına yarın yapılacak oturumla devam edilecek.