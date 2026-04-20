Ortahisar Belediyesi, temizlik hizmetlerinde çok yönlü hijyen sağlayan SBR 507 Pro temizlik aracını bünyesine kattı. İlk olarak Boztepe Osmanlı Camii ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camii’nde test edilen araç, gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla tam not aldı.



Ortahisar Belediyesi, temizlik hizmetlerini yenilikçi ve çevreci teknolojilerle güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde daha temiz ve daha yaşanabilir bir Ortahisar için temizlik çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürüten Ortahisar Belediyesi, araç parkına son teknoloji bir ürünü daha kazandırdı. Çok yönlü fonksiyonu ile halı temizliğinden durak ve parkların yıkanmasına, cami, park ve okul temizliğinden yüzey yıkamaya kadar birçok alanda antibakteriyel temizlik sağlayan SBR-507 Pro temizlik aracı, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine katıldı.

OSMANLI CAMİİ VE MISIRLI DEDE CAMİİ, YENİ ARAÇ İLE PIRIL PIRIL YAPILDI



Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün teslim aldığı araç, Boztepe Osmanlı Camii ve Mısırlı Dede Fatih Sultan Mehmet Camii’nde yapılan temizlik çalışmasıyla hizmete başladı. Çok yönlü kullanım özelliği olan SBR-507 Pro temizlik aracı ile zemin kaplamalarındaki kararmalar, yapışkan maddeler, antibaktariyel dezenfekte ve yüksek basınçlı buhar ile hassas bir şekilde temizlendi. Camii içinde de kullanılan temizlik aracı, halıların antibakteriyel temizliğini sağladı. Bütün yüzeyleri başarıyla temizleyen araç, ilk kullanımında tam not aldı.

ARSLAN: “ORTAHİSARIMIZ SON TEKNOLOJİ İLE DAHA TEMİZ OLACAK”



Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Erkan ve müdürlük personeli eşliğinde yeni temizlik aracının çalışmasını inceledi. Temizlik çalışmalarına büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Arslan, “Daha yaşanılabilir bir Ortahisar için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç parkını son teknoloji araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, konforlu ve hijyenik şartlarda yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bünyemize kattığımız son sistem teknoloji temizlik aracımız, sahip olduğu özel fonksiyonlar ile cami, park ve okul gibi yapılarımızın ve çevrelerinin özel bir hassasiyetle temizlenmesini sağlayacak. Kıymetli hemşerilerimizi de daha temiz bir kent hedefimize, çöplerini ve sigara izmaritlerini sokaklara atmayarak destek vermeye davet ediyoruz. İlçemizin temizliği için büyük hassasiyet gösteren Belediye Başkanımız Ahmet Kaya’ya vakumlu temizlik araçlarının ardından, SBR-507 Pro temizlik aracını da Temizlik İşleri Müdürlüğümüze kazandırdığı için teşekkür ediyor, emektar temizlik personelimize de kıymetli çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ÇOK FONKSİYONLU TEMİZLİK



SBR-507 Pro temizlik aracı ile ibadethaneler, okullar ve kamu kurumlarının ozon gazıyla dezenfeksiyonu, mermer, granit ve taş yüzeylerin deformasyon yaratmadan yüksek basınçla yüzey temizliği, grafiti, afiş kalıntıları, zift ve inatçı yağ kararmalarının çıkarılması, oyun parklarının, durakların ve çöp konteynerlerinin antibakteriyel yıkanması, yabani otların kökünden temizliği, halı ve koltukların antibakteriyel temizliği, yola dökülen yağ, akaryakıt ve tehlikeli kimyasalların temizliği sağlanıyor.

Sel baskınlarında saatte 50 ton suyun tahliyesini gerçekleştirilen araç, 90 derece sıcak su ve 130 derece buhar şoku üretimi, 450-500 bar yüksek basınç gücü, dakikada 12 bin devir molekül parçalama modu ve sıfır kimyasal ile yüzde yüz antibakteriyel hijyen sağlayan entegre ozon üretimi ile temizlik hizmetlerine tam profesyonellik katıyor.