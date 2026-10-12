Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı 3 personel, gece mesaisi sırasında buldukları ziynet eşyası ve para dolu poşeti karakola teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, temizlik işçilerini tebrik ederek kendilerine teşekkür belgesi verdi.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 3 personel, örnek davranışlarıyla takdir topladı. Pazarkapı Mahallesi'nde gece vardiyasında temizlik mesaisinde olan Mehmet Keskin, Çetin Arz ve Yakup Kanberoğlu, konteynerin yanında içerisinde ziynet eşyası ve para olan bir poşet buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren temizlik işçileri, poşeti Çarşı Karakolu'na teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladılar.

“BELEDİYEMİZİN AHLAKİ YAKLAŞIMINI SERGİLEDİLER”

Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, örnek ve duyarlı davranışlarıyla takdir toplayan 3 personeli ve Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Erkan’ı makamında ağırladı. Mehmet Keskin, Çetin Arz ve Yakup Kanberoğlu’na gösterdikleri dürüstlük ve hassasiyetten dolayı Ortahisar Belediyesi adına teşekkür belgesi takdim eden Arslan, "Temizlik personelimiz sokaklarımızı temizlerken aynı zamanda koruyor ve kolluyor. Bu çalışmaları sırasında buldukları ziynet eşyaları ve para dolu bir poşeti de karakola teslim ederek Belediyemizin ahlaki yaklaşımını ve güvenilirliğini sergilemiş oldular. Kendilerine bu duyarlı davranışlarından dolayı, her zaman dürüstlüğe ve kamu yararına hassasiyetle yaklaşan Belediye Başkanımız Ahmet Kaya adına teşekkür ediyorum" dedi.