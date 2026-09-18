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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi bünyesinde, belediye çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturulan Ortahisar Arama Kurtarma Ekibi (ORTAK), afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

ORTAK ekibi, akreditasyon süreci kapsamında, Araklı ilçesindeki Turup Mesire Alanı’nda düzenlenen GPS, tehlikeli maddelere müdahale (HAZMAT) ve intikal kampında, olası afetlerde ihtiyaç duyulacak saha uygulamalarını başarıyla gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ile Belediye Başkan Yardımcısı ve ORTAK Ekip Lideri Şenay Karakaş’ın koordinasyonunda yürütülen kampa, ilgili birim müdürleri ve ORTAK personeli katıldı. Tatbikatta, afet bölgesine intikalin ardından güvenli kamp alanı oluşturulması, personelin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve koordinat bilgileriyle hedef noktaya ulaşılması üzerine çalışıldı.

İLK ADIM GÜVENLİ KAMP ALANI

Tatbikatın ilk gününde, kamp kurulacak alan gaz detektörleriyle kontrol edilerek tehlikeli madde ölçümleri yapıldı. Kontrollerin ardından önceden hazırlanan yerleşim krokisine uygun olarak kamp kurulumuna geçildi ve alanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Daha sonra alana sanitasyon, medikal, lojistik, yemekhane, komuta ve barınma çadırlarının kurulumu yapılarak deprem anında önem arz eden 72 saatlik kritik döneme ilişkin barınma ihtiyaçları organize edildi. Deprem müdahalesinde kullanılacak ekipmanların kullanım uygulamaları ve malzeme kontrolleri de yapıldı.

BEŞ AYRI NOKTA GPS YARDIMIYLA BULUNDU

Tatbikatın ikinci gününde, doğada koordinat bilgileri üzerinden arama ve yön bulma uygulaması yapıldı. Beşer kişilik gruplara ayrılan ekip üyeleri, GPS cihazlarıyla derece ve dakika cinsinden verilen koordinatları takip ederek önceden belirlenen beş ayrı noktaya yerleştirilen pusulaları buldu. Uygulamayla, olası heyelan, deprem ve diğer afetlerde konumun doğru belirlenmesi ve ekiplerin hedef bölgeye hızlı ulaşmasına yönelik saha becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Saha uygulamalarının tamamlanmasının ardından ORTAK ekibi Turup’ta çevre temizliği yaparak kamp alanından ayrıldı.

İSKENDER: “ORTAK EKİBİMİZ İHTİYAÇ ANINDA PROFESYONELCE GÖREV YAPABİLECEK YETKİNLİĞE ULAŞTI”

Programla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, afet ve acil durumlara karşı her an hazır, donanımlı ve güçlü bir ekip oluşturmak için ORTAK ekibinin çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Afet öncesi hazırlıkların, afet anındaki en güçlü müdahale olduğuna dikkati çeken İskender, olası bir afet durumunda, göreve hazır olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Dünyada ve ülkemizde hızla değişen iklim şartları; deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin sıklığını ve etkisini her geçen gün artırıyor. Ortahisar Belediyesi olarak bizler, bu hayati gerçekliğin bilinciyle ORTAK ekibimizi en zorlu şartlara hazırlıyoruz. Araklı’da yaptığımız kampta sergilenen yüksek disiplin ve yetkinlik, sadece bölgemizde değil, ülkemizin ihtiyaç duyulan her köşesinde profesyonelce görev yapabilecek güce ulaştığımızı bir kez daha kanıtladı. Afetlere hazırlık konusunu en öncelikli gündem maddesi olarak gören Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya’nın vizyonu ve koşulsuz desteğiyle çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Şunu tam bir özgüven ve gururla ifade edebilirim ki; Ortahisar Belediyesi olası her türlü afete karşı artık tam anlamıyla hazırdır.”