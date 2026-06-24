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Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, vatandaşların vergi beyannamelerini belediyeye gelmeden online ortamda verebilmelerini sağlayan Online Beyan (e-Beyanname) Sistemini hizmete sundu. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde beyan işlemleri artık hızlı ve kolay bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde başlatılan dijital dönüşüm sürecini sürdüren Ortahisar Belediyesi, emlak beyanlarını (mesken-işyeri-arsa ve arazi) online ortama taşıdı. Yeni sistemle birlikte arsa ve arazi beyanları online ortamda oluşturulabiliyor.

Hizmet kalitesinin artırılması, işlemlerin hızlandırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, e-Beyannamenin yanı sıra, e-Tebligat hizmeti de uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte, e-Devlet Kapısı üzerinden PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hesabını aktif hale getiren vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi tarafından yapılacak elektronik tebligatları, güvenli ve hızlı bir şekilde alabiliyor.

BAŞKAN KAYA: “VATANDAŞLARIMIZ E-BEYAN UYGULAMASIYLA BEYANLARINI ONLİNE ORTAMDA OLUŞTURABİLİYOR”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çağın gerekliliklerine uygun olarak belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda birçok hizmetin dijital çözümler aracılığıyla online ortama taşındığını ifade eden Başkan Kaya, e-Beyanname uygulamasıyla, arsa ve arazi beyan işlemlerinin de internet üzerinden yapılabildiğini söyledi.

E-BEYAN İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Ortahisar Belediyesi’ne emlak vergisi (bina, arsa ya da arazi) beyanı vermek isteyen vatandaşlar, www.trabzonortahisar.bel.tr üzerinden e-başvuru sekmesinden “Emlak Beyanı Oluşturma" ekranına giriş yaparak beyan türünü seçiyor, ardından açılan formu eksiksiz olarak doldurup Emlak Beyanı Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlıyor.

Yapılan beyanname başvuruları Ortahisar Belediyesi tarafından kontrol ediliyor ve başvurulara ait bilgiler ışığında gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Beyan işlemlerinin tamamlanmasından sonra vatandaşlar, e-belediye ekranından beyanına ilişkin bilgilere ulaşarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

E-TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLADI

Ortahisar Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve çevre dostu hizmet sunmak amacıyla e-Tebligat Sistemini de hayata geçirdi. e-Devlet Kapısı üzerinden PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hesabını aktif hale getiren vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi tarafından yapılacak elektronik tebligatlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanına sahip oluyor. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmek için, e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra PTT UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) hizmetinin seçilmesi, başvuru ve aktivasyon işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.