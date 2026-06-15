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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere moral vermek ve ailelerin yanında olduğunu hissettirmek amacıyla okullarda ikram stantları kurdu. Sınava giren öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak eğitime destek vermeye, öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitim-öğretime önemli destekler veren Ortahisar Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Üniversitelerde vize ve final dönemlerinde öğrencilere sandviç ve meyve suyu ikramında bulunan Ortahisar Belediyesi, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında da öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

12 OKUL BAHÇESİNDE, STANT KURULDU

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından; LGS sınavının gerçekleştirildiği Bener Cordan Ortaokulu, Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu, Cudibey Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik Serdar Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Yol-İş Sendikası Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi, İskenderpaşa Ortaokulu ve Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere toplam 12 okulun önünde ikram stantları kuruldu.

Kurulan stantlarda sınav heyecanı yaşayan öğrencilere ve onları okul bahçelerinde bekleyen ailelerine çay, su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Ayrıca iki oturum halinde yapılan sınav süresince ailelerin rahat bir şekilde beklemeleri için de sandalye desteği sağlandı.

ÖĞRENCİ YAKINLARI, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenci yakınları, daha önce böyle bir hizmetle karşılaşmadıklarını ifade ettiler. Yaşadıkları heyecanın paylaşılmasının ve sıcak yaz gününde kendilerine çeşitli ikramlarda bulunulmasının çok değerli olduğunu dile getirerek bu hizmetler için Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

BAŞKAN KAYA: “ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sınava giren öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını ve sonuçların yüzlerini güldürmesini dileyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Gençlerimizin eğitim yolculuğunda kendilerini yalnız hissetmemeleri, ailelerimizin de bu önemli günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizde vize ve final dönemlerinde olduğu gibi bugün de LGS heyecanını yaşayan öğrencilerimizin ve kıymetli velilerimizin yanında olduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak yalnızca hizmet üreten değil, vatandaşının sevincini ve heyecanını paylaşan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Ortahisar Belediyesi olarak bundan sonra da öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmaya, onların hayatına dokunan çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.