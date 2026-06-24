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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Köşk Huzurevi’nde moral konseri düzenledi. Duayen sanatçı Salim Önder’in birbirinden güzel şarkılarıyla müzik dolu bir gün geçiren huzurevi sakinleri, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Trabzon Köşk Huzurevi’nde moral konseri düzenledi. Programa, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Köşk Huzurevi Müdürü İsmail Hakkı Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel, müdürlük personeli, huzurevi sakinleri ve huzurevi personeli katıldı. Kendisi de huzurevinde kalan Türk Sanat Müziği sanatçısı Salim Önder, birbirinden güzel şarkılarla eşsiz bir müzik ziyafeti sunarken, şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşadı.

BAŞKAN KAYA: “HER ZAMAN BÜYÜKLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Konserin ardından sanatçı Salim Önder için Ortahisar Belediyesi tarafından pasta kesildi. Etkinliğe görüntülü telefon aramasıyla katılan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Önder’e ve huzurevi sakinlerine sevgilerini ileterek “Çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Sizleri gördüğüme çok mutlu ve memnun oldum. Oradaki bütün dostlara, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bütün büyüklerimizin hangi konuda bize ihtiyaçları olursa, bir evlatları olarak her zaman yanlarındayız. Hepinizin ellerinden öpüyorum, sesinize, yüreğinize sağlık” ifadelerini kullandı.

ARSLAN: “SALİM ABİNİN SESİYLE BÜYÜDÜM”

Sanatçı Önder’e çiçek takdim eden Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, müziğin insanın her yaşında çok kıymetli bir sığınağı olduğunu söyledi.

Kendisinin de sanatçı Salim Önder’in sesiyle büyüdüğünü belirten Arslan, “Şehrimizin kıymetli sanatçısı Salim Önder, çok özel bir ses. Dinleyici arkadaşlarımın da dediği gibi Salim abimiz Türk Sanat Müziğinde Zeki Müren’den sonra ilk sıralarda gelen seslerden biridir. Köşk Huzurevi Müdürlüğümüze de ev sahiplikleri ve misafirlerine yaşattıkları yuva sıcaklığından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Salim Önder, Trabzon Köşk Huzurevi Müdürü İsmail Hakkı Aydın ve huzurevi sakinleri, Ortahisar Belediyesi’nin ilgisinden ve düzenli olarak yaptığı etkinliklerle yanlarında olmalarından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve belediye personeline teşekkür ettiler.