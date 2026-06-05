

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini, bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yaşanılabilir hale getiren Ortahisar Belediyesi, Türk futbolunun çınarlarından Hürrem Bostan’ın evini yeniledi. Büyük mutluluk yaşayan Bostan, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi, güvensiz ve sağlıksız koşullarda yaşayan vatandaşların evlerini, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla daha yaşanılabilir hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Trabzon ve Türk futbolunun çınarlarından Hürrem Bostan’ın evi yenilendi.

Bir dönem Sebatspor, Rizespor, Karabükspor ve Balıkesirpor formaları giyen Hürrem Bostan’ın güvencesiz ve sağlıksız koşullarda yaşadığını öğrenen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ekipleri harekete geçirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 77 yaşındaki Bostan’ın Erdoğdu Mahallesi’ndeki evinde tadilat çalışmalarına başladı. Bostan, tadilat boyunca Ortahisar Belediyesi tarafından bir otelde misafir edildi. Hayırsever iş insanı Muhammet Çırakoğlu, ev tadilatını üstlenerek anlamlı çalışmaya katkı verirken Ortahisar Belediyesi de yatak odasından buzdolabına, televizyondan çamaşır makinesine kadar evdeki bütün eşyaları yeniledi.

BAŞKAN KAYA, BOSTAN’I YENİLENEN EVİNDE ZİYARET ETTİ

Yapılan çalışmalarından ardından Başkan Kaya, Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır, iş insanı Muhammet Çırakoğlu ve 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Şenol Yılmaz eşliğinde Hürrem Bostan’ın evini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trabzon futbolunun unutulmaz isimlerinden Hürrem Bostan’ın zor koşullardaki yaşamına kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Başkan Kaya, “Hürrem abimizin Trabzon futboluna büyük katkıları var. Kendisi çok onurlu bir insan, yıllarca burada sıkıntı içinde yaşadı ama kimseden yardım istemedi. Bizden bir talebi olmamasına rağmen içinde bulunduğu durumu öğrenince harekete geçtik. Yapılan çalışmalarla evi gayet güzel olmuş. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmasını diliyorum. Hayırsever iş insanı kardeşimiz Muhammet Çırakoğlu da, Allah razı olsun, çağrımıza cevap vererek tadilat masraflarını üstlendi, kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ İNSANI ÇIRAKOĞLU: “BÖYLE HAYIRLI BİR ÇALIŞMADA YER ALMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Ortahisar Belediyesi’nin çağrısıyla evin tadilatını üstlenen iş insanı Muhammet Çırakoğlu, “Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Kaya ve Başkan Yardımcımız Cüneyit Zorlu’ya böyle anlamlı bir çalışmaya katkı vermemize vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Hürrem amcanın evini gidip gördüğümde içim sızladı, kendisini sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına kavuşturmak için evin tadilatını üstlendim. Başkanımız Ahmet Kaya da süreçle çok yakından ilgilendi, biz de kendileri ile birlikte hareket ederek elimizden gelen desteği verdik. Bu anlamlı çalışmada yer almaktan dolayı çok mutlu oldum. Bundan sonra da çevremizde sıkıntı yaşayan ihtiyaçlı vatandaşlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BOSTAN, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Yenilenen evinde büyük mutluluk yaşayan Hürrem Bostan, “Allah razı olsun. Yaşlılıkta ev düzeni zor sağlanıyor. Sayenizde artık daha sağlıklı koşullarda yaşamımı sürdüreceğim” sözleriyle Başkan Kaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.