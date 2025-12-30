Trabzon / Abdulvahap Uludüz

Ortahisar Belediyesi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. ‘Engelsiz Ortahisar’ hedefiyle birçok hizmeti hayata geçiren Ortahisar Belediyesi, bu hizmetlerine akülü sandalye şarj istasyonunu da ekledi.

Pazarkapı mahallesinde, Ortahisar Belediyesi ana binası karşısındaki alanda kurulan şarj istasyonunda engelli bireyler, akülü sandalyelerini kolaylıkla şarj edebiliyorlar. Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif şekilde katılımını desteklemek amacıyla kurulan istasyonda, aynı anda 3 araç şarj edilebiliyor.

Böylece akülü sandalye kullanan vatandaşlar, günlük yaşamlarını kesintisiz olarak sürdürebiliyor.

BAŞKAN KAYA: ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLARI ATIYORUZ

Engelli bireylerin yaşamlarını etkileyen olumsuzlukları en aza indirme hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bütün vatandaşlarımızın hayata eşit şekilde katılımını çok önemsiyoruz. Bilhassa engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, hayata aktif katılımlarını desteklemek için hizmet ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu amaçla akülü sandalye kullanan vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından olan şarj istasyonunu da, bu hizmetlerimize ekledik. Bu şarj istasyonu sayesinde, engelli kardeşlerimiz akülü araçlarını güvenle şarj edecek ve hayatını kesintisiz şekilde devam ettirebilecek. Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.