

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Beşirli Ekopark’ta ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, çevre bilinci konusunda da önemli kazanımlar elde etti.

Sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek ve çevresel farkındalığı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapan Ortahisar Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Beşirli Ekopark’ta ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi. Etkinliğe Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Şenay Karakaş, belediye birim müdürleri, kamu kurumlarından temsilciler, Girne Amerikan, Trabzon Bahçeşehir ve TED Trabzon Kolejlerinden gelen öğrenciler ile öğretmenleri katıldı.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM DE FARKINDALIK KAZANDI

Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sıfır atık ve çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla çeşitli oyunlar, yarışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik alanında Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından stantlar kuruldu. Çocuklar gün boyunca hem eğlenceli oyunlara katıldı hem de çevrenin korunması konusunda bilgilendirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan refleks oyunu, jenga ve kum torbası atma etkinlikleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kozalak boyama etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü. Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün standında ise öğrencilere hikâye kitapları, şapkalar ve tişörtler hediye edildi. Etkinliğe katılan çocuklara, çeşitli hediyelerin yanı sıra çevre ve doğa sevgisinin kazandırılması amacıyla çiçek ve ağaç fidanları da dağıtıldı.

İSKENDER: “DÜNYAMIZ, GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN DEĞERLİ EMANETTİR”

Etkinlikte konuşan Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, çevrenin korunmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak dünyanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanet olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesine rağmen insanların temiz suya, verimli toprağa ve doğanın sunduğu kaynaklara her zaman ihtiyaç duyacağını belirten İskender, başta çocuklar olmak üzere herkesi çevreye sahip çıkmaya davet ederek şöyle konuştu:

“Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, ağaçların ve yeşilliğin arasında, böylesine güzel bir ortamda kutluyoruz. Geçen yıl Dünya Çevre Günü’nde yağmur ve sel felaketi yaşamıştık. Bu yıl ise çevre gününe yakışır güzel bir havada bir araya geldik. Sevgili çocuklar, bu dünya hepimizin… Dünyamızı, ormanlarımızı, denizlerimizi ve derelerimizi korumamız gerekiyor. Dünya bize bir armağan ve aynı zamanda da bir emanettir. Eğer bu emanete sahip çıkmazsak, gelecekte yaşayacağımız dünyayı da kaybetmiş oluruz. Etrafımıza baktığımızda her yerin betonlaştığını, doğal alanların azaldığını görüyoruz. İnsanlar ve diğer canlılar yaşam alanı bulmakta zorlanıyor. Denizlerimiz kirleniyor, derelerimiz zarar görüyor.”

“DÜNYAYA SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Dünyaya, doğaya sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu ifade eden İskender, “Bugün küresel ısınmanın etkilerini hep birlikte yaşıyoruz. Dünya genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış düzenleri değişiyor, seller ve orman yangınları meydana geliyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri çevreyi ve doğayı kirletmemizdir. Teknoloji ve yapay zekâ hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak ne kadar gelişirsek gelişelim, temiz suya, toprağa, tarıma ve doğanın bize sunduğu nimetlere her zaman ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle doğamıza sahip çıkmak zorundayız. Buradan başta çocuklarımız olmak üzere herkese sesleniyorum; dünyamıza sahip çıkalım, doğamıza sahip çıkalım, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkalım. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, Dünya Çevre Günü’nüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çocuklara verilen hediyeler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.