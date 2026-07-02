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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde yaşayan ve herhangi bir geliri bulunmayan Gülizar Akyol’un evinde sıva ve yalıtım çalışmaları yaparak evi daha yaşanılabilir hale getirildi. Akyol, yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde tadilat ve yenileme çalışmaları yaparak yaşam koşullarını iyileştirmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Doğançay Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Akyol'un evinde sıva ve yalıtım çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ev, daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirildi.

GÜLİZAR AKYOL: "ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Evinde yapılan sıva ve yalıtım çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Gülizar Akyol, "5 ay önce eşimi kaybettim. Devletin ve yardımsever vatandaşların yardımıyla bana bir ev yapıldı, fakat evin sıvası yoktu. Ortahisar Belediyemizin bu konuda çalışması olduğunu bildiğim için başvuru yaptım. Sağ olsunlar belediyeden ekipler gelip evimizi yaptılar. Evimiz kış ayında çok soğuk oluyordu, artık önümüzdeki kış üşümeyeceğiz. Allah razı olsun” diyerek Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: "HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Vatandaşlarımızın evlerinde onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor, evleri daha kullanışlı ve yaşanılabilir hale getiriyoruz. Bu kapsamda Doğançay, Gürbulak, Bahçecik, Akkaya, Sanayi ve Subaşı mahallelerimizde ev onarım ve yenileme çalışmalarımız sürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmalarla, vatandaşlarımızın evlerinde yalıtım, sıva, çatı onarımı, parke, boya ve eşya desteği gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin daha güvenli, sağlıklı ve insanca yaşayabilecekleri yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamaktır. Hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşatan bir Ortahisar için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.