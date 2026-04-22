Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, ‘Daha yaşanabilir bir Ortahisar’ hedefi doğrultusunda, hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç parkına 23 yeni araç kazandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyan yeni araçlarımızla, Ortahisar’ımıza en güzel şekilde hizmet ediyoruz” dedi.



Ortahisar Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla filosunu çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2 yıllık görev süresinde Fen İşleri Müdürlüğü’nden Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne kadar belediye hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak için 23 yeni iş makinesi ve hizmet aracını, Ortahisar Belediyesi araç parkına kazandırdı.

FEN İŞLERİ MAKİNE PARKI, YENİ ARAÇLARLA GÜÇLENDİ



Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eskimiş ve bakım maliyeti artan iş makinelerini yenileme yoluna giden Ortahisar Belediyesi, bu amaçla 2 adet 22 tonluk iş makinesi (ekskavatör), 1 adet iş makinesi taşıma aracı ve 1 adet kamyonu araç parkına dahil etti. Hibe programlarından da yararlanan Ortahisar Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe olarak 1 iş makinesi ve 1 adet arazöz alarak bünyesine kattı.

TEMİZLİK HİZMETLERİNE YENİ TEKNOLOJİ DESTEĞİ



Temizlik hizmetlerinde de verimli ve yenilikçi çalışmayı esas alan bir anlayışla araç parkını güçlendiren Ortahisar Belediyesi, Başkan Ahmet Kaya’nın öncülüğünde 4 adet vakumlu sokak temizlik aracı ile 1 adet çok fonksiyonlu SBR 507 Pro temizlik aracını bünyesine kattı. Belediye yönetimi ayrıca 1 adet atık toplama aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle 1 adet mobil sıfır atık aracı, 1 adet doğal afet ve ikram aracı ile 11 adet hizmet aracını araç parkına kazandırdı.

BAŞKAN KAYA: “YENİ ARAÇLAR SAHADAKİ GÜCÜMÜZÜ VE HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRIYOR”



Yenilenen ve güçlendirilen araç parkı ile Ortahisar’a en güzel şekilde hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Kaya, “Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu hizmetleri yaparken kullandığımız araçlarımızı da yeniliyor, ihtiyaçlarımıza cevap verecek araçları bünyemize katıyoruz. Belediyemize kazandırdığımız bu araçlar, özellikle altyapı, yol bakım, çevre düzenleme, temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarımıza çok önemli katkılar sağlıyor. Sahadaki gücümüzü artıran bu araçlarla, hemşerilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi de artıyor. Araç parkımızı yenilemeye ve kentimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.