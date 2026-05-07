

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Meclis Üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Kesin hesaplara ‘kabul’ oyu veren Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya, “Vatandaşlarımızın bize güvenerek emanet ettiği her bir kuruşun hesabını yaparak; kaynaklarımızı verimli kullanmaya ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



Ortahisar Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantılarının son birleşimi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı’nın müzakeresi yapıldı. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Temel Çoban, ilgili gündem maddesini kalem kalem okumak suretiyle, Meclise bilgi verdi.



Yapılan bilgilendirmenin ardından 27 Müdürlüğe ait 2025 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Meclis Üyelerinin isimlerinin tek tek okunması suretiyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, emeği geçen Komisyon Üyelerine ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.

“HER RAKAMIN ARKASINDA, PLANLI VE DOĞRU İŞLER YAPMAYA ÇALIŞAN BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VAR”



2025 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı’nın oybirliğiyle kabul edilmesi dolayısıyla Meclis Üyelerine teşekkür eden Başkan Kaya, şunları söyledi:

“Mali İdare Kesin Hesabımız ve Taşınır Kesin Hesabımızda gerçekten büyük rakamlardan söz ediyoruz. Ancak bu mesele yalnızca rakamlardan ibaret değil. Her rakamın arkasında planlı hareket eden, kaynaklarını verimli kullanmaya, tasarruf etmeye ve doğru işler yapmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı var. Bu nedenle tüm müdürlerimize, meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza bugüne kadar ortaya koydukları güzel işler için, şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz büyük. Her kuruş, vatandaşlarımızın bize güvenerek emanet ettiği ve bizim de bu emanete sorumluluk bilinciyle sahip çıktığımız bir değerdir. Bu anlayışla, her kuruşun hesabını yaparak, şehrimize hizmet etme gayretiyle kaynaklarımızı verimli kullanmayı sürdüreceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyor, kesin hesabımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ TEŞEKKÜR ETTİ



Oylamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Şanver ve MHP Grup Başkanvekili Abdurrahman Kınalı, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Temel Çoban ve komisyon üyeleri ile çalışmalar sırasında gerekli bilgilendirmeleri yapan birim müdürlerine teşekkür etti.



Toplantıda ayrıca, Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu tarafından Meclise getirilen Çukurçayır Mahallesi 158 ada 5 no’lu parsel ile 153 ada 32 no’lu parsellerin önünden geçen sokağa, 6201 no’lu Sokak adıyla isimlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.