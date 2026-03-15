Formula 1 yönetimi, Ortadoğu’daki güvenlik gerekçelerini göstererek Bahreyn ve Suudi Arabistan’da düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin mevcut koşullar nedeniyle takvimden çıkarıldığı bildirildi.

Formula 1’den yapılan açıklamada, “Ortadoğu’daki mevcut durum nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leri planlandığı gibi gerçekleştirilemeyecek” ifadelerine yer verildi.

İptal kararının yalnızca Formula 1’i değil, aynı takvimde yer alan Formula 2, Formula 3 ve F1 Akademi yarışlarını da kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, yarışların takvimde farklı bir tarihe alınması için çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini ancak nisan ayı içinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını kaydetti.