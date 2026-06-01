Ortaca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ş.Ö. yönetimindeki 48 ACY 281 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan bir yayaya yol vermek amacıyla durdu. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen E.K. idaresindeki 35 BHN 038 plakalı otomobil, duramayarak önündeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü Ş.Ö. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif şekilde yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Ş.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.