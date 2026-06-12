Orta segmentte 6 yıl güncelleme dönemi: Samsung Galaxy A27 5G tanıtıldı

Her Tarza Uygun 4 Farklı Renk Seçeneği

Kullanıcıların kişisel tarzlarına hitap etmek isteyen Samsung, Galaxy A27 5G'yi geniş bir renk yelpazesiyle sunuyor. Cihaz; modern ve ağırbaşlı duruşu sevenler için Mavi ve Siyah, daha dinamik ve enerjik bir tarz arayanlar için ise Açık Pembe ve Açık Yeşil olmak üzere 4 farklı göz alıcı renk seçeneğiyle listeleniyor.