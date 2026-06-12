Samsung, orta segmentteki yeni temsilcisi Galaxy A27 5G ile tasarım dilini yeniliyor. Selefinde yer alan çentikli ekran tasarımını tamamen terk eden Güney Koreli teknoloji devi, yeni modelde çok daha modern ve premium bir görünüm sunan delikli ekran (Infinity-O) yapısına geçiş yapıyor. Cihaz, şık ön yüzüyle segmentindeki standartları yukarı taşıyor.
Orta segmentte 6 yıl güncelleme dönemi: Samsung Galaxy A27 5G tanıtıldı
Samsung'un orta segmentteki yeni oyuncusu Galaxy A27 5G, Çekya'da resmiyet kazandı. Modern delikli ekran tasarımı, Snapdragon işlemcisi ve tam 6 yıllık güncelleme garantisiyle dikkat çeken cihazın tüm detayları haberimizde.Kaynak: Diğer
Her Tarza Uygun 4 Farklı Renk Seçeneği
Kullanıcıların kişisel tarzlarına hitap etmek isteyen Samsung, Galaxy A27 5G'yi geniş bir renk yelpazesiyle sunuyor. Cihaz; modern ve ağırbaşlı duruşu sevenler için Mavi ve Siyah, daha dinamik ve enerjik bir tarz arayanlar için ise Açık Pembe ve Açık Yeşil olmak üzere 4 farklı göz alıcı renk seçeneğiyle listeleniyor.
Canlı ve Akıcı 120 Hz Super AMOLED Ekran
Galaxy A27 5G, multimedya ve oyun deneyimini zirveye taşımak için 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde arayüz geçişlerinde ve sosyal medya kaydırmalarında akıcı bir deneyim sunan bu ekran, 800 nit parlaklık değeriyle güneş ışığı altında bile net bir görünürlük vadediyor.
4nm Snapdragon İşlemci ile Güçlü Performans
Telefonun kalbinde, yüksek verimlilik ve performans sunan 4nm mimarili Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. 6 GB veya 8 GB LPDDR5x RAM seçenekleriyle desteklenen cihaz, günlük görevlerin ve zorlu uygulamaların altından kolayca kalkıyor. Ayrıca UFS 3.1 depolama teknolojisi sayesinde uygulama açılış hızları ve veri transferi çok daha hızlı gerçekleşiyor.
OIS Destekli 50 MP Kamera ile Net Kareler
Arka taraftaki üçlü kamera kurulumunun liderliğini, sarsıntıları en aza indiren OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 50 MP ana kamera üstleniyor. Bu güçlü sensöre 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise kaliteli özçekimler için 12 MP'lik bir selfie kamerası konumlandırılmış. Cihaz ayrıca saniyede 30 kare hızında 4K video kaydına izin veriyor.
Amiral Gemisi Koruması ve Gün Boyu Süren Batarya
Galaxy A27 5G, dayanıklılık tarafında orta segmentte görmeye alışık olmadığımız Gorilla Glass Victus+ cam korumasıyla geliyor. IP64 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı direnç gösteren telefonda, 5.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunuyor. Bu batarya, 25W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilerek kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor.
Tam 6 Yıl Güncelleme Garantisi: 2032'ye Kadar Güncel!
Samsung, Galaxy A27 5G ile akıllı telefon pazarında uzun ömürlülük taahhüdünü yeniliyor. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemiyle çıkan cihaz için tam 6 yıl boyunca büyük Android ve güvenlik güncellemeleri sözü verildi. Bu sayede Galaxy A27 5G kullanıcıları, telefonlarını 2032 yılına kadar en yeni yazılım özellikleriyle güvenle kullanabilecek.