Sinema tarihinin en ikonik ve trajik figürlerinden biri olan, Tek Yüzük'ün karanlık gücüyle benliğini yitiren eski Hobbit Gollum, beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" filminin çekim aşamasına geçildiğini duyuran Warner Bros., projenin hem yönetmenliğini üstlenen hem de başrolündeki Gollum'a hayat veren Andy Serkis’in yer aldığı ilk kamera arkası görüntülerini sinemaseverlerin beğenisine sundu.

NEŞELİ GÜNLER’E GÖNDERMELİ SET BAŞLANGICI

Yayınlanan kısa tanıtım klibinde, elindeki senaryoyla hazırlık yapan Andy Serkis'in set ekibinden bir çalışana dönerek "Neyle başlıyoruz?" sorusunu yönelttiği görülüyor. Görevliden "Birinci sahne, en baştan" yanıtını alan usta oyuncu, 1965 yılının unutulmaz müzikal klasiği Neşeli Günler’e (The Sound of Music) tatlı bir selam göndererek, "Başlamak için harika bir yer" diyor.

Serkis, bu neşeli anın hemen ardından hareket yakalama (motion capture) kostümüyle karakterin bilinen kambur duruşunu alıp o meşhur ürkütücü tebessümüyle "Motor!" diye sesleniyor. Tanıtım videosu, çekimlerin yapıldığı Yeni Zelanda’nın büyüleyici sarp dağ manzaralarını gösteren drone çekimleriyle noktalanıyor.

ORTA DÜNYA'NIN YILDIZ KADROSU YENİDEN BİR ARADA

Yeni macera, Andy Serkis'i orijinal üçlemelerden tanıdığımız efsanevi yaratıcı ekip Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ile tekrar buluşturuyor. Devasa bütçesiyle dikkat çeken yapımın kadrosunda Ian McKellen, Elijah Wood ve Lee Pace gibi serinin eski yıldızları ikonik rollerine geri dönüyor. Bu tanıdık isimlere ek olarak kadroya Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall ve Anya Taylor-Joy gibi Hollywood'un popüler oyuncuları da katılıyor.

Bu devasa buluşma hakkında hislerini paylaşan Andy Serkis, Variety'ye verdiği demeçte heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Daha iyisi olamazdı. Sadece yıllarca birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim o çekirdek kadro değil, neredeyse 25 yıl önceki set ekibinin tamamı yeniden burada. Üstelik artık onların çocukları da bizimle çalışıyor. Bu yüzden adeta büyük bir aile buluşması yaşıyoruz."



Büyük bir merakla beklenen "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", 17 Aralık 2027 tarihinde tüm dünyada vizyona girerek sinemalardaki yerini alacak.