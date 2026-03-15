ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş, İran’ın karşılık vermesiyle daha da büyüdü.

İran’ın kendisine yönelik saldırılara karşılık dünya ekonomisine önemli etkisi olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması da piyasaları alt üst etti.

Yaşanan savaş piyasalarda Türkiye’ye de kaybettirdi. Ekonomist İris Cibre, Orta Doğu’daki savaşın uzamasının Türkiye’ye getirdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞIN TÜRKİYE'YE GETİRDİKLERİ..."

Cibre, savaşın etkisiyle ihracatta yavaşlama meydana geldiğini, Mart ve Nisan ayı turizm iptallerinin yaşandığını, bunun sonucunda ise Turizm gelirlerinde yavaşlama olduğunu aktardı.

Cibre, savaştan küresel gıda fiyatlarının da etkileneceğini, cari açık ve enflasyonun yükseleceğini, rezervlerde ise azalma olacağını belirtti.

X hesabından paylaşımda bulunan Cibre şunları söyledi,

Bu savaşın uzamaya devam etmesinin bize getirdikleri;

"Şubat ihracatımızın 10%'u Suudi Arabistan, BAE ve Irak'a, yani savaş bölgesine. Diğer yanda, küresel yavaşlama beklentisi de devreye girdiğinde = ihracatta yavaşlama

Mart ve Nisan ayı turizm iptalleri başladı. Turizm gelirlerinde yavaşlama

Üre (gübre) arzının 35%'i ve Sülfürün 45%'i Hürmüz'de tıkandı = Gübreleme zamanı geliyor, verimlilikte düşüş ve küresel gıda fiyat şoku ihtimali artıyor

Yabancı, EM ülkelerinde risk-off moduna geçti = portföy çıkışı

Doğalgaz fiyatları ile sadece cari açıkta artış değil aynı zamanda zaten arzda sorun yaşanan çip ve bağlantılı tüm ürün fiyatlarında artış Savaşın bitmesi ile önümüzde önemli kapılar açılmış olacak. İyi değerlendirildiği takdirde uzun vadede ülkeye önemli getirileri olacak.

Fakat kısa vadede çok zor bir dönem bizi bekliyor olacak.

Cari açık

Enflasyon

Rezervler

Büyüme"