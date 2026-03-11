28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılar ile İran’ın misillemeleri bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtı. ABD ve İsrail 28 Şubat’ta İran’a saldırı düzenledi. ABD-İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran, Orta Doğu’daki Amerikan üslerini hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu.

Orta Doğu’daki savaşın bilançosu ortaya çıktı: Binlerce ölü ve yaralı - Resim : 1

İran’da 1.338, Lübnan’da 590, İsrail’de 14, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Irak ve Kuveyt’te 2’şer, Bahreyn’de ise 2 olarak kaydedildi.

Yaralılar arasında en yüksek sayı Lübnan’da 1.460, İran’da 750+ ve ABD askerlerinde 140 olarak bildirildi. Ürdün ve Katar’da ise sırasıyla 14 ve 16 kişi yaralandı.

Böylece toplam ölü sayısı bin 959'a yükselirken yaralı sayısı ise 3 bine yaklaştı.

Orta Doğu’daki savaşın bilançosu ortaya çıktı: Binlerce ölü ve yaralı - Resim : 2

Turuncu: ABD-İsrail saldırıları

Sarı: İran’ın misilleme saldırıları

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği gelişmelerde insani ve ekonomik kriz büyüyor.

