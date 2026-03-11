28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılar ile İran’ın misillemeleri bölgede geniş çaplı yıkıma yol açtı. ABD ve İsrail 28 Şubat’ta İran’a saldırı düzenledi. ABD-İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran, Orta Doğu’daki Amerikan üslerini hedef aldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı belli oldu.

İran’da 1.338, Lübnan’da 590, İsrail’de 14, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Irak ve Kuveyt’te 2’şer, Bahreyn’de ise 2 olarak kaydedildi.

Yaralılar arasında en yüksek sayı Lübnan’da 1.460, İran’da 750+ ve ABD askerlerinde 140 olarak bildirildi. Ürdün ve Katar’da ise sırasıyla 14 ve 16 kişi yaralandı.

Böylece toplam ölü sayısı bin 959'a yükselirken yaralı sayısı ise 3 bine yaklaştı.

Turuncu: ABD-İsrail saldırıları Sarı: İran’ın misilleme saldırıları

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği gelişmelerde insani ve ekonomik kriz büyüyor.