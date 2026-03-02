Orta Doğu’daki savaş uçuşları etkiledi: Ünlü isimler Dubai’de mahsur kaldı

ŞEVKET ÇORUH’UN DUBAİ’DE OLDUĞU İDDİASI
Sosyal medya platformu X’te @ZamHaberAjans adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisindeki Mesut Komiser karakteriyle tanınan oyuncu, Dubai’de mahsur kaldı.
Çoruh'un iptal edilen uçuşlar nedeniyle Türkiye’ye dönemediği ileri sürüldü. Söz konusu iddia, resmi bir doğrulama içermiyor.
Yaşanan gelişmeler üzerine gözler hem bölgedeki hava trafiğine hem de oyuncudan veya menajerlik ekibinden yapılacak olası açıklamalara çevrildi.
Şu ana kadar taraflardan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Orta Doğu’daki gerilimin seyrine bağlı olarak uçuşların ne zaman normale döneceği belirsizliğini koruyor.
Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, tiyatro oyunu için gittiği Dubai’de ulaşım engeline takıldı. Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem kendisinin hem de ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
27 Şubat’ta tiyatro oyunu Bir Baba Hamlet’i sergilemek üzere ekibiyle birlikte Dubai’ye giden Ayrık, planlanan dönüş tarihlerinde Türkiye’ye dönemediğini açıkladı. Paylaşımında gecikmenin mücbir sebeplerden kaynaklandığını belirten sanatçı, eşine ve dostuna durumu bildirdi.
Seyahate ailesiyle birlikte çıktığını ifade eden Ayrık, çocuklarının okula gidemediğini esprili bir dille aktararak, “Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz,” ifadelerini kullandı.
Ayrık, kendisine ulaşan hayranlarına teşekkür ederek mesajını şöyle noktaladı: “Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”
Haberin yayılmasıyla birlikte hayranlarından Ayrık ailesine çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Ulaşım sorununun ne zaman çözüleceği ve ekibin Türkiye’ye dönüşü ise henüz netlik kazanmadı.
ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai'ye düştü. Ivana Sert de oğluyla beraber Dubai'de mahsur kaldı.
Ivana Sert, 28 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’a dönecekken, yaşanan füze saldırısı sonrası bulundukları bölgede kaldığını açıkladı ve "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart’ta görünüyor” ifadelerini kullandı.
"Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil" diyen Ivana Sert "Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek” dedi.