ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftadır devam ediyor. Karşılıklı saldırılar devam ederken Hürmüz Boğazı’nın kapanması başta petrol piyasası olmak üzere küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Petrol fiyatlarından artışın sürmesi durumunda enflasyon yükselmesinden endişe edilirken bir sektör büyük çöküş yaşıyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre havacılık sektörü savaşın başından bu yana ağır darbe aldı. Havayolu şirketleri, Orta Doğu’daki çok sayıda uçuşun iptal edilmesi ve yakıt fiyatlarındaki artışla zor bir dönemden geçiyor.

Edinilen verilere göre borsada hisseleri işlem gören 20 havayolu şirketinin toplam kaybı savaşın başından bu yana 53 milyar doları buldu. Yaşanan krizin koronavirüs salgınından bu yana en büyük kriz olduğunun altı çizildi.

Haberde havayollarının maliyetlerinin üçte birini oluşturan jet yakıtının, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana iki katına çıktığı ve bunun da uçak bilet fiyatlarında artış olasılığını artırdığı belirtildi.

TURİZM DE BÜYÜK KAYIP YAŞIYOR

Öte yandan Orta Doğu’daki savaş sadece havayolu taşımacılığına değil turizme de büyük darbe vurdu. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre savaşın sadece bir günlük maliyeti 600 milyon dolar olurken bu rakam savaşın başından bu yana toplam 12 milyar doları buldu.

Özellikle Dubai'de otel rezervasyonlarında yoğun iptaller görülürken, doluluk oranlarını korumak için fiyat indirimlerine gidildi. Kuveyt ve Bahreyn'de turizm faaliyetleri yavaşlarken, bazı tesisler tahliye bekleyen yabancıların kullanımına açıldı. BAE yönetimi ise ülkede mahsur kalan turistlerin konaklama masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Çatışmalar öncesinde Orta Doğu'nun 2026 yılında turizmden yaklaşık 207 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Ancak mevcut gelişmeler, bu hedefin ciddi şekilde riske girdiğine işaret ediyor. Kayıpların artması durumunda bölge ülkelerinin ekonomilerinin olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.