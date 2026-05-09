Çin Gümrükler Genel İdaresi, Nisan 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini paylaştı. Bu dönemde Çin'in ihracatı, yıllık yüzde 14,1 artışla 359,4 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 25,3 artışla 274,6 milyar dolara geldi.

Nisanda 84,8 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, marttaki 51,1 milyar dolarlık fazlaya kıyasla belirgin artış gösterdi.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti nedeniyle dünyada enerji, hammadde ve ulaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde Çin'in ihracatı aylık rekor seviyeye ulaşarak küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı direnç işareti verdi.

İhracattaki artış mart ayındaki yıllık yüzde 2,5 artışın üzerine çıkarken, ithalat artışı marttaki yüzde 27,8'lik artışın altında kalsa da yükseliş ivmesini devam ettirdi.

İthalattaki artışta, enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görüldü. Çin, bu dönemde 38,4 milyon ton petrol ithal etti. Petrol ithalatının hacmi yüzde 20 azalsa da parasal değeri yüzde 13,2 artış gösterdi.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.