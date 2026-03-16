ABD ve İsrail’in İran’a savaşında 16 gün geride kaldı 17’nci güne başladı. Tüm dünyada piyasaların etkilediği savaş Borsa İstanbul’u da vurdu. Yıla oldukça güçlü başlayan ve zirve seviyelerini test eden Borsa İstanbul endeksleri savaş geriliminden olumsuz etkilendi.

2026 yılına güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının ilk iki haftasında sert satış baskısıyla karşılaştı. Bu süreçte BİST 100 endeksi yüzde 4,56 değer kaybederek 13 bin 93 puan seviyesinde tutundu. Endeksin piyasa değeri TL bazında 13,76 trilyon liradan 12,79 trilyon liraya gerileyerek yaklaşık 970 milyar liralık kayıp yaşadı. Dolar bazında ise piyasa değeri 314,4 milyar dolardan 295,5 milyar dolara inerek yaklaşık 20 milyar dolar eridi.

YABANCI KAÇTI, BANKALAR YANDI

En ağır darbeyi bankacılık sektörü aldı. Bankacılık endeksi yüzde 17,86, likit bankacılık endeksi ise yüzde 18,31 geriledi. Yabancı yatırımcıların savaşın ilk haftasında hisse senetlerinden çıkış yapması, artan petrol fiyatları ve sıkı para politikasının daha uzun süre devam edeceği beklentileri banka hisselerini vurdu. Madencilik endeksi yüzde 11,2, metal ana endeksi yüzde 10,19 düşerken; iletişim yüzde 6,98, holdingler yüzde 6,69, mali endeks yüzde 6,57, ulaştırma yüzde 5,5 ve inşaat yüzde 4,19 değer kaybetti.

Öte yandan bazı sektörler pozitif ayrıştı. Kimya endeksi, ağırlığını TÜPRAŞ'ın oluşturması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sayesinde öne çıktı; TÜPRAŞ hisseleri yüzde 20,6 artarken endeks güçlü performans sergiledi. Sigorta endeksi yüzde 6,95, aracı kurumlar yüzde 6,83, bilişim yüzde 5,65 yükseldi. Yeni halka arz şirketlerinin tavan serileriyle halka arz endeksi de yüzde 5,35 getiri sağladı.

En çok değer kaybeden hisseler arasında Kiler Holding yüzde 42,74 ile başı çekti (MSCI geçişinin durdurulması etkisiyle bağımsız hareket etti). Bankalar arasında Vakıfbank yüzde 20,16, Yapı Kredi yüzde 19,63 ve Akbank yüzde 19,52 düştü. DOCO hisseleri de yüzde 20,65 geriledi.

ALTIN DA NASİBİNİ ALDI

Savaşın etkisi altın ve tahvil piyasalarına da yansıdı. Gram altın yüzde 4,03, çeyrek altın yüzde 3,8 değer kaybederken, ons altın yüzde 4,62 düşüşle 5 bin 20 dolara indi. Gösterge tahvil faizleri yükseldi; 2 yıllık yüzde 39,82'ye, 5 yıllık yüzde 36,33'e, 10 yıllık yüzde 33,25'e çıktı.