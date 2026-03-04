ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler kripto para piyasasını da etkiledi. Savaşın ilk gününde 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, kısa sürede toparlanarak 68 bin dolar seviyesine yükseldi ve yeniden 70 bin dolar eşiğini test etmeye başladı.
Orta Doğu’daki savaş Bitcoin’i nasıl etkiledi? Dev banka kritik seviyeyi açıkladı
ABD ve İsrail saldırıları tüm piyasalarda olduğu gibi kripto parada da yoğun bir dalgalanmaya neden oldu. Bitcoin, 70 bin dolar seviyesinin üstünde kalmaya çalışırken altcoinler değer kaybetti. Dev banka yaptığı açıklamada Bitcon için kritik seviyeyi duyurdu.Serkan Talan
Bitcoin, bugün yüzde 6,60 değer kazanarak 71 bin 63 dolara olurken, Ethereum ise yüzde 6,05 oranında artarak 2 bin 68 dolar seviyesine geldi.
Savaşın ilk gününde sert satışlarla karşılaşan Bitcoin, kısa sürede toparlanarak yeniden yükseliş eğilimine girdi.
70 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Son dönemde 70 bin dolar eşiğini test etmeye devam eden Bitcoin için ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Morgan Stanley analistleri, bu seviyenin aşılmasının piyasada yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirtirken, başarısız denemelerde satış baskısının artabileceği ve fiyatın 60-62 bin dolar bandına çekilebileceği uyarısında bulundu.
ALTCOINLER DÜŞÜŞTE
Kripto para piyasasında Bitcoin toparlansa da altcoinlerde düşüş yaşanıyor. Dogecoin, son 24 saatte yüzde 2,9 düşerken haftalık bazda kaybı yüzde 3,9’a ulaştı. Cardano ise gün içinde yüzde 4,2 gerileyerek son yedi günde toplam yüzde 3,5 değer kaybetti.
Solana, yüzde 0,8 düşüşle 85,16 dolar seviyesine inerken, haftalık bazda yüzde 4,2 kayıpla büyük kripto paralar arasında en kötü performansı göstermeyi sürdürüyor.
XRP ise görece daha yatay bir seyir izledi. Kripto para, son 24 saatte yüzde 1,3 gerileyerek 1,35 dolar seviyesine düşerken haftalık bazda yüzde 1,5’lik sınırlı bir yükseliş kaydetti.