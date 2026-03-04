Orta Doğu’daki savaş Bitcoin’i nasıl etkiledi? Dev banka kritik seviyeyi açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler kripto para piyasasını da etkiledi. Savaşın ilk gününde 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, kısa sürede toparlanarak 68 bin dolar seviyesine yükseldi ve yeniden 70 bin dolar eşiğini test etmeye başladı.