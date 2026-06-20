ABD ile İran yetkilileri tarihi bir mutabakat zaptını imzaladı. Trump, anlaşmayı Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiği Versay Sarayı’nda açıkladı. Tarihsel bir gönderme var mı yok mu tartışmaları bir yana Avrupa Birliğinin masanın bir kenarı olduğu tartışmasız. Anlaşma ile Hürmüz Boğazı yeniden ticari trafiğe açılıyor dolayısıyla Avrupa’nın belini sıkan kemerde gevşeme bekleniyor. Her ne kadar anlaşma için tam bir barış mı tereddütleri olsa da masanın kenarlarında oturanlar bu duruma yabancı değiller. Fiiliyatta zaten devletler hem barışı hem savaşı farklı yoğunluklarda hep yaşarlar. Yani savaş bir bölgede yaşanıyor olsa da etkisi sadece Orta Doğu’da sınırlanmıyor. Ama bu anlaşmadan en çok Orta Doğu’yu ve çevresini etkileyeceği de kesin. Asıl barışı kalıcı kılacak bir Orta Doğu ekonomik birliği için erken olsa da ticari hareketlilik için işaret fişeği atılmış görülüyor.

Kısa vadede en belirgin etki enerji piyasalarında görülüyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması küresel fiyatları tavana vurmuştu. Anlaşmayla birlikte Brent petrolün varili hızla geriledi; piyasalar rahatlama sinyali verdi. İran’ın petrol ihracatı artacak, Körfez ülkeleri rekabetle karşılaşsa da genel ticaret hacmi yükselecek. Türk lojistik firmaları, enerji şirketleri ve inşaat sektörü için ilk fırsatlar burada yatıyor. İran’ın özellikle makine, teknoloji, tüketim mallarındaki ithalat açlığı bizim gibi komşulara büyük avantaj sağlayacak.

İş dünyası açısından bakıldığında, yaptırımların kalkması İran’ı yeniden cazip bir pazar haline getiriyor. Yabancı sermaye, özellikle Çin, Avrupa ve Körfez’den petrokimya, altyapı, yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerine akacak. Türk şirketleri için bu, rakip olmanın ötesinde ortaklık fırsatı demek.

Kafkaslar’da lojistik ve transit koridorlar ise en dinamik değişimi yaşayacak. İran, Ermenistan için kritik bir transit ülke. Anlaşmayla sınır ötesi ticaret ve lojistik maliyetleri düşecek. Azerbaycan için Nahçıvan rotası alternatif güçlenecek; Zengezur Koridoru gibi projeler hız kazanabilir. Gürcistan, Doğu-Batı (Orta Koridor) ve Kuzey-Güney bağlantılarında üs rolünü pekiştirecek. Çin-İran-Rusya eksenli koridorlarla rekabet artsa da genel ticaret hacmi artacak. Bu, Türk firmalarının lojistik, depolama ve inşaat projelerinde öne çıkabileceği anlamına geliyor.

İşgücü hareketliliği de ivme kazanacak. İran’da yaptırımların kalkmasıyla işsizlik baskısı azalacak; genç nüfus inşaat, hizmet ve teknoloji sektörlerinde fırsat bulacak. Yabancı şirketler (Türk, Avrupalı, Çinli) uzman ve nitelikli işgücü getirecek. Bölgesel göç artabilir: İran’dan Körfez’e veya tersi beceri göçü. Kafkaslar’da sınır ötesi işçi hareketi kolaylaşacak. Ermenistan-İran sınırı canlanırken, Azerbaycan’da İranlı işçiler veya tersine akış mümkün hale gelecek. Kayıt dışı ekonominin azalması sosyal güvenliği güçlendirse de kısa vadede ücret rekabeti ve geçiş maliyetleri yaşanabilir. Uzun vadede ortak mesleki eğitim programları ve beceri transferi gündeme gelebilir.

Ekonomik bir bölge ve sekülerleşme için potansiyel yüksek. Tarihsel deneyim gösteriyor ki yaptırımların kalktığı dönemlerde ticaret ve yatırım patlıyor. Körfez İşbirliği ile İran’ın entegrasyonu, gevşek bir Orta Doğu Ekonomik Alanı yaratabilir. Ortak altyapı projeleri, demiryolu, limanlar, petrol koordinasyonu, ticaret anlaşmaları ve hatta yeşil enerji işbirliği. Kalıcı barış için en güçlü araç ekonomik karşılıklı bağımlılıktır. Savaşın yarattığı yıkımdan sonra rekonstrüksiyon fonları, İran’ı bölgeye daha fazla bağlayabilir.

Kafkaslar’da da benzer dinamik işliyor. İran’ın istikrara kavuşması, Kuzey-Güney Koridoru gibi projeleri canlandırırken Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçgenini tamamlayıcı rol oynayabilir. Ancak Suudi-İran, Türkiye-İran dengeleri ve İsrail faktörü bölgeyi her zaman hassas kılmaya devam edecek. Türkiye bu süreçte büyük kazanım potansiyeline sahip. Enerji yollarına ve üslerine ev sahipliği, lojistik merkezilik ve ticaret hacmi artışı Ankara’ya stratejik üstünlük sağlayacaktır.

Bu anlaşmanın kısa vadede pozitif bir şok yaratacağı açık. Enerji fiyatlarında düşüş, ticaret artışı, yatırım akışı. Orta ve uzun vadede ise bölgesel entegrasyonun kapısını aralanıyor. Kalıcı barış ekonomik kazanımlarla beslenirse Orta Doğu ve Kafkaslar yeni bir dinamizm yakalayabilir. Aksi takdirde döngüsel gerilimlerin patinaj seslerini dinlemeye devam edeceğiz. Tarih bize silahlar sustuğunda ticaretin konuşmaya başladığını söylüyor. Şimdi asıl mesele, bu konuşmayı kalıcı ve adil bir barışa dönüştürmek.

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