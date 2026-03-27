ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a karşı başlattığı savaş 3 haftayı aşkın süredir devam ediyor. İran, iki ülkenin saldırılarına bölgedeki ABD üslerini ve İsrail kentlerini vurarak yanıt veriyor.

Savaş devam derken Orta Doğu’da birçok yerden siren ve patlama sesleri yükseliyor.

KATAR’DA GÜVENLİK SEVİYESİ BİR ANDA YÜKSELDİ

Katar yönetimi, tüm telefonlara gönderdiği mesajda güvenlik seviyesinin artırıldığını belirterek vatandaşların evlerinde kalmalarını ve pencerelerden uzak durmalarını istedi. Dakikalar sonrasında yapılan açıklamada ise durumun normale döndüğünü ve güvenlik seviyesinin düşürüldüğü duyuruldu. Öte yandan okulların önümüzdeki hafta yüz yüze eğitime yeniden başlaması bekleniyor.

BAHREYN’E SİREN SESLERİ

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede alarm sirenlerinin devreye alındığını açıkladı.

Bakanlık, "Vatandaşlar ve bölge sakinleri sakin kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve resmi kanallar aracılığıyla yapılan güncellemeleri takip etmeye çağrılıyor" açıklamasını yaptı.

İSRAİL’DEN İRAN’A FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'dan ülkeye doğru gelen bir füze dalgası tespit ettiğini ve ilk saldırının bu sabah gerçekleştiğini bildirdi.

KUVEYT’TE LİMANA İHA SALDIRISI

Kuveyt Liman İdaresi, bu sabah Kuveyt Şehri yakınlarındaki Şuveyh Limanı'na insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırının "maddi hasara" yol açtığı ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.