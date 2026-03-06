Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile ABD-İsrail savaşından etkilenen hava sahasına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, “İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalı. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülüyor” dedi.

HANGİ HAVA YOLU NE ZAMANA KADAR İPTAL ETTİ?

Bakan Uraloğlu, havayolu şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle bazı seferleri durdurduğunu da açıkladı. Buna göre; Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını 9 Mart gün sonuna kadar iptal etti. Ayrıca Pegasus, İran seferlerini 12 Mart’a kadar, Türk Hava Yolları ise 20 Mart’a kadar programdan çıkardı.

Uraloğlu, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE’ye yapılacak uçuşların ise bugün gerçekleştirilmeyeceğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağının yatıda olduğunu belirten Uraloğlu, toplam 7 uçağın durumu için ilgili birimlerle koordineli şekilde takip sağlandığını ifade etti.

Bakan ayrıca, Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağın, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağının bulunduğunu açıkladı. Öte yandan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen bir İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na planlı şekilde indirildiğini belirten Uraloğlu, uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan’a ulaştırıldığını kaydetti.

Bakanlık, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken, hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişikliklere göre ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışmalara devam ediyor.