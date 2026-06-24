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Kaynak: AA

Orta Doğu'da gösterime girdiği ülkelerde yüksek gişe rakamlarıyla dikkati çeken aksiyon ve gerilim filmi "7 Dogs", Türkiye'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'da bir yerel yapım için en güçlü açılışlardan birine imza atan ve ilk haftasında 10,3 milyon doların üzerinde hasılat elde eden yapım, yüksek bütçesi ve uluslararası oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

"Bad Boys for Life" ve "Bad Boys: Ride or Die" filmlerinin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın imzasını taşıyan yapım, Interpol ajanı Khalid Al-Azzazi ile küresel suç örgütü "7 Dogs"un eski üst düzey üyelerinden Ghali Abu Dawood'un, Orta Doğu'ya yayılması planlanan ölümcül bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmesini konu alıyor.

Hikayesi Turki Al-Sheikh'e ait yapımın başrollerini Karim Abdel Aziz ve Ahmed Ezz paylaşırken, kadroda Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt, Martin Lawrence ve Max Huang gibi tanınan isimler yer alıyor.

Suudi Arabistan Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al eş-Şeyh, filmin oyuncu kadrosundaki ABD'li oyuncu Giancarlo Esposito'nun çekimler sırasında kelimeişehadet getirerek Müslüman olduğunu duyurmuştu.

'DEV BİR PRODÜKSİYON'

Filmi değerlendiren sinema yazarı Sadi Çilingir, yapımın yüksek prodüksiyon kalitesine dikkati çekerek, "Hollywood yapımlarıyla yarışacak düzeyde, büyük bir özenle hazırlanmış dev bir prodüksiyon. Gişede oldukça başarılı bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum, izlenmeyi kesinlikle hak eden bir film." dedi.

Suudi Arabistan'ın sinema sektörünü canlandırma hedefiyle hayata geçirdiği projenin takdire şayan olduğunu belirten Çilingir, Türk sinemasının önemli isimlerinden yapımcı Saner Ayar'ın da filme yatırımcı olarak destek vermesinin değerli olduğunu aktardı.

Usta oyuncu Esposito'nun çekimler sırasında Müslüman olduğu yönündeki haberlere de değinen Çilingir, "Televizyonlarda sıkça karşılaştığım bu durum bana biraz filmin tanıtım çalışması gibi geldi ancak umarım gerçekten samimi bir adımdır. Öte yandan Martin Lawrence'ın filmde konuk oyuncu olarak yer alması da yönetmenlerin daha önce çektikleri 'Bad Boys' serisine güzel bir saygı duruşu olmuş." dedi.

Sinema yazarı Kerem Akça ise filmin 40 milyon dolarlık bütçesiyle göz alıcı sahnelere ev sahipliği yapan oldukça enerjik bir yapım olduğunu söyledi.

'BİLGİSAYAR OYUNU AKIŞINA SAHİP'

Filmin izleyiciye süresini hiç hissettirmediğini ve baştan sona temposunu düşürmeden kendini izlettiğini dile getiren Akça, şunları kaydetti:

"Yönetmenler Hollywood'da zaten rüştünü ispatlamıştı. Burada da gayet başarılı bir işe imza atmışlar. Monica Bellucci'den Martin Lawrence'a kadar uzanan uluslararası kadronun filme katkısı çok dozunda ve yerinde olmuş. 7 Dogs, casusluk temasıyla devamı gelebilecek, güçlü bir seriye dönüşme potansiyeli taşıyor. Yönetmen ikilisi projeye kendilerine özgü bir vizyon katmış. Filmde, video klip dinamizmine ve çizgi roman estetiğiyle harmanlanmış bir bilgisayar oyunu akışına sahip çok başarılı bir yapı kurulmuş."

Akça, Esposito'nun Müslüman olmasıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ilginç olduğunu belirterek, bu durumun filmin küresel tanıtımına olumlu katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

Uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkati çeken yapım, 26 Haziran'da IMAX, 4DX ve ScreenX formatlarında, altyazı ve dublaj seçenekleriyle vizyonda olacak.