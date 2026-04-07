ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen jeopolitik gerilimler yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, müzakerelerin başarıya ulaşabileceği ve saldırıların bitebileceği yönündeki iyimserlik azalan risk iştahının yeniden canlanmasını sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge endekslerinde jeopolitik gerilimlerin sona ermesine ilişkin somut bir gelişmenin yaşanmaması yükselişleri sınırlarken, çatışmaların yeniden şiddetlenme ihtimali yatırımcıların “bekle-gör” tutumu benimsemesinde belirleyici oldu.

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI MOTEGİ İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ GÖRÜŞTÜ



Diplomatik alanda Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Motegi, İran'ı ilgili ülkelerle yürütülen diplomatik çabalara samimi biçimde katılmaya ve kendi gemileri dahil tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamaya davet etti.Motegi'nin İran'da gözaltında tutulan Japon vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması talebini yinelemesi üzerine Erakçi bu talebi ciddiye aldığını belirtti. İki bakan, durumun hızla yatıştırılması için yakın temasın sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Bunun yanı sıra Motegi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de telefonla görüştü.Görüşmede Orta Doğu'daki kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu ifade eden Motegi, Pakistan'ın gerilimin tarafları arasında arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği konusunda İslamabad ile yakın işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

ÇİN'DE ÇİNGMİNG FESTİVALİ TATİLİNDE 845,4 MİLYON SEYAHAT YAPILDI



Çin'de geçen hafta cuma günü başlayan Çingming Festivali tatiline ilişkin veriler açıklandı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, 4-6 Nisan tarihlerinde ülke genelinde 845,4 milyon seyahat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, tatil döneminde yapılan seyahat sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığı belirtildi."Mezar Süpürme Günü" olarak da bilinen Çingming Festivali, Çin'in önemli geleneksel kutlamalarından biri olup, aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anma günüdür.

Asya'da makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Japonya'da şubat ayına ait hanehalkı harcamaları aylık yüzde 1,5 artmasına rağmen beklentilerin altında kaldı.Bu gelişmeler doğrultusunda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.494,8 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 53.526 puandan günü kapattı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.886 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 73.901 puandan işlem görüyor.Hong Kong'da Hang Seng endeksinde Paskalya tatili nedeniyle işlem yapılmıyor.



