Orta Doğu'da aylardır dinmeyen çatışmalar ve lojistik hatlardaki aksamalar, enerji piyasalarının ardından küresel emtia ve metal sektörünü de ablukaya aldı. Wood Mackenzie tarafından yayımlanan verilere göre, başlangıçta bölgesel bir taşımacılık krizi gibi görünen durum, artık dünya genelinde sanayi maliyetlerini fırlatan ve arz güvenliğini doğrudan tehdit eden küresel bir krize dönüştü.

DENİZLERDE 110 MİLYON VARİL PETROL BEKLİYOR: KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ!

Ekonomim'in haberine göre raporda yer alan en çarpıcı verilerden biri lojistik tıkanıklığın boyutu oldu. Şu anda 110 milyon varilden fazla petrol yüzer depolarda çaresizce bekliyor. Bölgedeki üreticilerin günlük yaklaşık 11 milyon varillik üretimi devre dışı kalırken, tırmanan petrol ve dizel fiyatları madencilik sektörünün operasyonel maliyetlerini yukarı yönlü pompalıyor. Uzmanlar, silahlar bugün sussa bile lojistik ağların normale dönmesinin aylar alacağını vurguluyor.

Bu büyük sarsıntı ekonomik tahminleri de vurdu. Wood Mackenzie, yıl başında yüzde 2,5 olarak açıkladığı 2026 küresel GSYİH büyüme beklentisini yüzde 2,3'e düşürdü. Güçlü dolar, yüksek faizler ve enflasyon baskısının sanayi talebini yılın ikinci yarısında daha da ezmesi bekleniyor.

ENDONEZYA NİKELİNE KÜKÜRT KISKACI:

Elektrikli araç bataryalarının kalbi olan nikel sektörü darboğazda. Dünyanın en büyük nikel üreticisi Endonezya, kükürt ihtiyacının %75'ini Orta Doğu'dan karşılıyor. Tedarik durunca nikel üretimi de durma noktasına geldi!

SEKTÖR SEKTÖR SANAYİDEKİ BÜYÜK ÇÖKÜŞÜN HARİTASI

Wood Mackenzie analistleri, ithal girdiye ve uzun deniz yollarına bağımlı olan tesislerin devasa maliyetlerle yüzleştiğini belirterek kritik sektörlerdeki son durumu şöyle listeledi:

Alüminyumda Büyük Delik: Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki enerji altyapısının hasar görmesi üretimi vurdu. Bölgede bu yıl 3,5 milyon tona yakın üretim kaybı bekleniyor. Çin ve Endonezya açığı kapatmaya çalışsa da küresel arz yüzde 3 daralacak; bu da otomotiv ve ambalaj sanayisinde zam fırtınası demek!



Çelikte Hurda Yarışı: Savaşın göbeğindeki İran'da ham çelik üretimi mart ayında yüzde 55 çöktü. Bölge genelindeki yüzde 33'lük kayıp nedeniyle üreticiler kütük ve hurda demire saldırdı. Son iki ayda hurda fiyatları çift haneli oranlarda yükseldi, entegre tesislerin maliyeti yüzde 10 arttı.

Kükürt ve Nikel Kilitlendi: Küresel deniz yoluyla taşınan kükürt arzının yüzde 50’si risk altında. Endonezya’daki nikel işleme (HPAL) tesislerinin stokları hızla eriyor ve spot fiyatlar uçuyor. Uzmanlar kükürt piyasasını "savaşın en kırılgan halkası" ilan etti.

ÇİNKO VE KURŞUNDA ÇİN ALARMI:

İran'ın Çin’in çinko konsantresi ithalatındaki payı yüzde 5’in üzerinde. Sevkiyatların durmasıyla eritme tesislerinin maliyetleri tavan yaptı.

Bakır Şimdilik Direniyor Ama... İran'ın bakır arzındaki payı yüzde 1'in altında olduğu için piyasa ilk aşamada direndi. Ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi dev üreticilerin Körfez'den gelen sülfürik asit tedarikine bağımlı olması, yılın ilerleyen döneminde bakır maliyetlerini de patlatacak.