Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 46.344,64 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 6.555,86 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,08 kayıpla 21.693,17 puana indi.Orta Doğu’daki çatışmalara dair belirsizlik sürerken petrol fiyatları yükseldi, pay piyasalarında ise açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD ile doğrudan müzakere etme niyetinde olmadıklarını belirten İranlı yetkililer, ancak ABD’nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını inceleyeceklerine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin “bir anlaşma için yalvardıklarını” ancak kamuoyu önünde ABD’nin teklifine “sadece baktıklarını” beyan ettiklerini öne sürdü.Bunun yanlış olduğunu savunan Trump, “Çok geç olmadan, bir an evvel ciddileşseler iyi olur çünkü o an geldiğinde, geri dönüş olmayacak ve bu hiç de hoş olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Körfez ülkeleri yayımladıkları ortak bildiride, İran’ın “enerji altyapılarına yönelik saldırılarını” kınarken, uluslararası hukuk uyarınca kendilerini savunma hakları olduğunu vurguladı.

Öte yandan ABD’nin Orta Doğu’ya binlerce ilave asker göndermeye hazırlandığına dair haberler, İran’a yönelik bir kara saldırısı olabileceğine ilişkin spekülasyonları artırırken, İran basınında da ülkenin Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere geçiş ücreti getirecek bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi.Analistler, tarafların çelişkili açıklamaları nedeniyle yatırımcıların çatışmaları sona erdirebilecek müzakerelere ilişkin iyimserliğinin azaldığını ve bunun piyasaları baskıladığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 4 artarak 106,36 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,61 dolardan alıcı buldu.Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 210 bine çıkmasına rağmen beklentilerin biraz altında kaldı.