Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir görev planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Macron, Güney Kıbrıs’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin yeniden güvenli şekilde işlemesini hedeflediklerini söyledi.

Planlanan görevin “tamamen savunma amaçlı” olacağını vurgulayan Macron, müttefik ülkelerle birlikte deniz güvenliğini sağlamak için ortak bir misyon oluşturmayı değerlendirdiklerini belirtti. Bu görevin, bölgedeki çatışmaların en yoğun döneminin ardından devreye girmesinin planlandığı ifade edildi.

Görev kapsamında özellikle petrol ve doğalgaz taşıyan ticari gemilere refakat edilmesi ve deniz yollarının güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

FRANSA ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK

Macron ayrıca Fransa’nın Orta Doğu’daki askeri varlığını genişleteceğini duyurdu. Açıklamaya göre Fransız donanmasına ait savaş gemileri Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı çevresinde konuşlandırılacak.

Bu kapsamda bölgeye 8 fırkateyn, 2 amfibi helikopter gemisi ve uçak gemisi Charles de Gaulle gönderileceği bildirildi. Fransız uçak gemisinin şu anda Girit Adası açıklarında bulunduğu aktarıldı.

KIZILDENİZ OPERASYONUNA DESTEK SÜRECEK

Macron, Fransa’nın Avrupa Birliği tarafından 2024 yılında Kızıldeniz’de başlatılan deniz güvenliği operasyonuna da katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Bu çerçevede Fransa’nın iki fırkateynle operasyon kapsamında bölgede görev yapmayı sürdüreceği ifade edildi.