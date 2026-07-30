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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 89,50 dolara ulaştı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı ise 85,82 dolardan işlem gördü.

90 DOLAR TEST EDİLDİ

Dün 90 doların üzerine kadar çıkan Brent petrol, günü 88,09 dolardan tamamlamıştı. Yeni günde yeniden yükselişe geçen fiyatlar, jeopolitik risk priminin arttığına işaret ediyor.

GERİLİM TIRMANDI: ABD-İRAN HATTI KRİTİK

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Mısır’da ABD’ye ait bir LNG tankerine yönelik dron saldırısına “çok sert” karşılık verileceğini açıklaması etkili oldu.

Washington yönetiminin İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye alması ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin sert mesajları da piyasalarda arz kesintisi endişelerini artırdı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki Amerikan unsurlarına yönelik tehditlere karşı İran’a “yoğun bir saldırı dalgası” düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve müdahaleleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılamayacağını bildirdi.

YAPTIRIMLAR VE STOK VERİLERİ FİYATLARI DESTEKLEDİ

ABD yönetimi, İran’ın petrol gelirlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, bu adımın küresel arzı daraltabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,2 milyon varil azalarak beklentilerin tersine düşüş göstermesi de fiyatları yukarı taşıyan bir diğer unsur oldu.

FED ETKİSİ: FAİZ SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması da petrol fiyatlarını destekledi. Faiz artışı beklentisinin zayıflaması, ekonomik aktivite ve enerji talebine yönelik iyimserliği artırdı.

Analistler, önümüzdeki süreçte Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin ve ABD-İran hattındaki gerilimin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.