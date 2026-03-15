MotoGP Dünya Şampiyonası'nda önemli bir takvim değişikliği yaşandı. Sezonun 4. yarışı olarak planlanan Katar Grand Prix'si, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinden 6-8 Kasım'a ertelendi. Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, katılımcılar, ekipler ve taraftarların güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilerek bu kararın alındığı vurgulandı. Lusail International Circuit'te düzenlenecek Katar yarışı, böylece sezonun son bölümüne kaymış oldu.

TAKVİMDE ZİNCİRLEME DEĞİŞİKLİKLER

Erteleme kararı sonrası sezonun son iki etabında da revizyon yapıldı. Birer hafta ertelenen yarışlar şöyle şekillendi: Portekiz Grand Prix'si: 22 Kasım

Valensiya Grand Prix'si (sezon finali): 29 Kasım

Diğer tüm etapların tarihleri ise değişmeden kaldı. Bu düzenleme ile takvim, lojistik ve güvenlik açısından daha sürdürülebilir hale getirildi.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİYLE ALINAN KARAR

Formula1den sonra MotoGP yetkilileri de , bölgedeki mevcut durumun Nisan ayı için risk taşıdığını belirterek ertelemeyi kaçınılmaz gördüklerini ifade etti. Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu ile Lusail Pisti yönetimi de kararı desteklediklerini açıkladı .Bu değişiklik, 2026 MotoGP sezonunun başından itibaren jeopolitik gelişmelerin spor takvimlerini nasıl etkileyebileceğinin bir örneği oldu. Hayranlar artık Katar heyecanını sezonun sonlarına doğru yaşayacak.