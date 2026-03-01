Mısır, bölgede artan askeri gerilim nedeniyle İsrail’den yapılan doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası Doğu Akdeniz boru hattı üzerinden gelen gaz akışının kesildiği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin güvenlik gerekçesiyle uygulandığı ifade edilirken, durdurulan doğal gaz miktarının yaklaşık 1,1 milyar metreküp olduğu kaydedildi.

ALTERNATİF KAYNAKLAR DEVREYE ALINDI

Bakanlık, enerji arzında sorun yaşanmaması için alternatif kaynakların devreye alındığını ve tedarikin güvence altına alındığını duyurdu.

Yetkililer, 2025 yılı boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesinin artırılması ve farklı tedarik kanallarının oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Öte yandan İsrail’in Doğu Akdeniz’deki Leviathan sahasının ortaklarından NewMed şirketi ile Mısır arasında 2025 yılında yaklaşık 35 milyar dolarlık doğal gaz ihracat anlaşması imzalanmıştı.

Bölgede yaşanan askeri gelişmelerin enerji piyasalarına etkisinin sürmesi bekleniyor.