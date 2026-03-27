Almanya’da iş gücü piyasası, küresel gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürüyor. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan mart ayı verileri, istihdamdaki toparlanmanın henüz güç kazanamadığını ortaya koydu.

BAROMETRE EŞİK DEĞERİN ALTINDA

Mart ayına ilişkin İş Gücü Piyasası Barometresi, bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek 99,4 seviyesine düştü. Böylece endeks, 100 puanlık nötr eşiğin altında kalmaya devam etti.

Enstitünün Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, Orta Doğu’daki çatışmaların ve buna bağlı petrol fiyatlarındaki artışın iş gücü piyasasını olumsuz etkilediğini belirtti. Weber, enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle istihdamda iyileşme sinyallerinin baskılandığını ifade etti.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Weber, işsizliğin artmaya devam edebileceğini, istihdamın ise büyük ölçüde yatay seyredeceğini dile getirdi. Bu durumun özellikle küresel belirsizliklerle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Nürnberg merkezli enstitü, demografik gerileme ve ekonomik risklerin istihdam üzerindeki baskısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Buna karşın yılın ikinci yarısında sınırlı bir toparlanma ihtimali bulunduğu ifade edildi.

AVRUPA GENELİNDE DE BENZER TABLO

Avrupa İş Gücü Piyasası Barometresi ise mart ayında 0,2 puan artarak 99,8 seviyesine yükseldi. Ancak endeksin halen 100 puanın altında kalması, kıta genelinde iş gücü piyasasının kırılgan yapısını koruduğunu gösterdi.

Weber, mevcut küresel belirsizlikler dikkate alındığında bu durağan görünümün “şartlar altında olumlu” olarak değerlendirilebileceğini belirtti.