Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 düşüşle 593,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 10.229 puandan işlem görüyor.



Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 23.378 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 44.062 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 16.907 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.897 puandan işlem gerçekleştiriyor.Orta Doğu'daki devam eden çatışmalar, İran'ın enerji arzını daha fazla kısıtlayacağı endişelerini ön plana çıkarırken, bu gelişme petrol piyasasında dalgalanmalara yol açıyor ve hisse senedi piyasalarına olumsuz yansıyor.



ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin çözüme ulaşacağına dair umutların zayıflaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması, piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor.Yatırımcılar çatışmanın olası süresini yeniden değerlendirirken riskten kaçınma eğilimi gösteriyor. Çatışmaların sürmesi nedeniyle Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme adımı bile petrol fiyatlarındaki yükselişi ve endişelerin artmasını önleyemedi.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını belirtti.



Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart'ta Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te görüşeceği bildirildi.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, enerji ürünlerinin ABD limanlarına kesintisiz ulaşmasını güvence altına almak amacıyla mal taşımacılığı için Amerikan gemilerinin kullanılmasını zorunlu kılan yasaya geçici muafiyet getirebileceklerini, ancak bu adımın henüz kesinleşmediğini ifade etti.İran cephesindeki açıklamalar yakından takip edilirken, İran'ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney göreve geldikten sonraki ilk mesajında Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.



İran Silahlı Kuvvetleri, dün Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ile müttefiklerine boğazdan geçiş hakkı tanımayacaklarını açıklamıştı.Analistler, günün kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izleneceğini belirtirken, ABD'de büyüme verisi, Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı gibi yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.



