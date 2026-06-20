Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak

Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak

Goodyear, NASA'nın Artemis programındaki Pegasus keşif aracı için Orta Çağ şövalyelerinin zincir zırhlarından esinlenerek havasız ve patlamaz lastik geliştirdi. Zorlu zeminlere dayanıklı bu yeni zırhlı lastik teknolojisi, 2028 yılından itibaren Ay yüzeyinde kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 1

Uzay keşiflerinin geleceği, geçmişin savunma yöntemleriyle yeniden şekilleniyor. Dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear, NASA'nın Artemis programı dahilinde Ay'ın güney kutbunda görev alacak "Pegasus" adlı keşif aracı için ürettiği yeni nesil lastik teknolojisini kamuoyuna sundu.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 2

Geliştirilen yeni lastiklerin en ayırt edici özelliği, Orta Çağ dönemindeki şövalyelerin giydiği zincir zırhları andıran örgü yapısı oldu. Lastik için özel olarak üretilen metal örgü, sistemde bir dış iskelet görevi üstleniyor.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 3

Hava basıncına gereksinim duymadan aracın tüm yükünü rahatlıkla sırtlayabilen bu özel tasarım, Ay'daki keskin kaya parçalarına karşı üstün bir mukavemet gösteriyor. Metal örgü yapı, aynı zamanda engebeli araziden kaynaklanan sarsıntıları sönümleme ve düşük yer çekimli ortamda zemine maksimum tutunma sağlama esnekliğine de sahip.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 4

Ay yüzeyinin güney kutbunda yer alan ekstrem çevre şartlarına uyumlu tasarlanan zırhlı lastik, havasız yapısı sayesinde patlama, hava sızdırma veya sönme gibi riskleri tamamen ortadan kaldırıyor.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 5

Engebeli ve kayalık alanlarda ilerleme kabiliyeti yüksek olan, ani ve aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen bu teknoloji, uzun yıllar boyunca hiçbir bakım ve onarıma ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Bu dayanıklılık, astronotların Ay üzerinde daha önce ayak basılmamış, erişimi güç bölgeleri güvenle keşfetmesine zemin hazırlayacak.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 6

Bu yenilik Goodyear firmasının uzay organizasyonlarındaki ilk deneyimi değil. Apollo görevlerinden bu yana uzay projelerine katkı sunan şirket, 125 yıllık mühendislik deneyimini modern uzay teknolojisiyle harmanlıyor. Şirket, geliştirdiği bu yeni nesil lastiklerle donatılan Pegasus keşif aracı vasıtasıyla 2028 yılından itibaren Ay semalarına geri dönmeyi planlıyor.

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Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak - Resim: 7

Ay'ın zorlu güney kutbu sahasında test aşamalarından geçecek olan bu modern zırhlı lastiklerin, ilerleyen dönemlerde Dünya genelindeki binek otomobillere ve kara yolu ulaşımına uyarlanıp uyarlanmayacağı ise teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

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