Orta Çağ teknolojisi uzaya taşındı: Şövalye zırhı uzay aracını böyle koruyacak

Engebeli ve kayalık alanlarda ilerleme kabiliyeti yüksek olan, ani ve aşırı sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen bu teknoloji, uzun yıllar boyunca hiçbir bakım ve onarıma ihtiyaç duymadan görev yapabiliyor. Bu dayanıklılık, astronotların Ay üzerinde daha önce ayak basılmamış, erişimi güç bölgeleri güvenle keşfetmesine zemin hazırlayacak.