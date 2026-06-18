Orta Asya’nın asil ırkı Ankara’da yeniden doğuyor

Ahal Tekelerin insanla kurduğu güçlü bağa dikkat çeken Çağlar, onların son derece hassas ama aynı zamanda dayanıklı ve cesur olduklarını vurguluyor. Engelleri bir tehdit değil, çözülmesi gereken bir görev gibi gördüklerini belirtiyor. Ayrıca bu atların bir kez öğrendiklerini kolay kolay unutmadıklarını da ekliyor.

Bu özellikler nedeniyle çiftlik, 2025 yılı itibarıyla tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine yönelmiş durumda.