Türkmenistan’ın yaşayan kültürel miraslarından biri sayılan Ahal Tekeler, farklı disiplinlerde eğitim alarak engel atlama, dayanıklılık koşuları, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi alanlarda değerlendiriliyor. Tarih boyunca hükümdarların ve komutanların gözdesi olan bu atlar, ince ve uzun boyun yapıları, atletik vücutları ve zarif duruşlarıyla dikkat çekiyor.
Orta Asya’nın asil ırkı Ankara’da yeniden doğuyor
Orta Asya’nın en eski at ırklarından biri olarak kabul edilen Ahal Teke atları, yalnızca görünümleriyle değil; hızları, dayanıklılıkları, yüksek zekâları ve karakteristik metalik tüy parlaklıklarıyla da öne çıkıyor. Bu özel ırk, Ankara’da soyunun korunması amacıyla yetiştiriliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Safkan Ahal Tekeler, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ile 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı bulabiliyor.
Çiftliğin sahibi Petek Çağlar, at yetiştiriciliğine beş yıl önce başladığını ve ilk Ahal Teke atını 2022 yılında edindiğini belirtiyor. Başlangıçta bu atların etkileyici görünümünden etkilendiğini söyleyen Çağlar, zamanla asıl hayranlığının karakter özelliklerine yöneldiğini ifade ediyor.
Ahal Tekelerin insanla kurduğu güçlü bağa dikkat çeken Çağlar, onların son derece hassas ama aynı zamanda dayanıklı ve cesur olduklarını vurguluyor. Engelleri bir tehdit değil, çözülmesi gereken bir görev gibi gördüklerini belirtiyor. Ayrıca bu atların bir kez öğrendiklerini kolay kolay unutmadıklarını da ekliyor.
Bu özellikler nedeniyle çiftlik, 2025 yılı itibarıyla tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine yönelmiş durumda.
Çağlar’a göre Ahal Tekeler, farklı at ırklarının öne çıkan özelliklerini tek başına bir arada taşıyabilen nadir bir tür. Biniciye yüksek duyarlılık göstermeleri sayesinde, çocukların güvenle binebileceği kadar sakin, performans gerektiğinde ise son derece güçlü olabiliyorlar.
Ahal Teke ithalatının oldukça zor ve uzun prosedürlere bağlı olduğunu belirten Çağlar, Türkiye’ye bu atların genellikle sınırlı sayıda ve özel girişimlerle getirildiğini söylüyor. Türkmenistan, Rusya ve İran gibi ülkelerde soy takibinin devlet ve bilimsel yöntemlerle yapıldığını ifade ediyor.
Uzun süren girişimlerin ardından, Türkiye’ye ilk kez sistemli bir yetiştiricilik programı kapsamında damızlık Ahal Teke kısraklarının getirildiğini de ekliyor.
Şu anda çiftlikte 10 Ahal Teke bulunduğunu belirten Çağlar, kısa süre önce “Zerrin” isimli kısraktan “Mihrimah” adında bir tay doğduğunu söylüyor. Bu doğumu yalnızca yeni bir hayatın başlangıcı değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir genetik ve kültürel mirasın devamı olarak görüyor.