Tiyatro Gazetesi tarafından 11'inci kez düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki kazananlarını, ödülleri ile buluşturdu.

12 ülke ve 20 il'de sanatsal faaliyet gösteren kişi, kuruluş ve kurumlar, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Mask-Kara Tiyatrosu'nun yerleşik mekânı olan Tamer Levent Sahnesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde bir araya geldi.

Geniş katılımın olduğu gecede, tiyatro dünyasının önemli isimleri katıldı. Salondaki oturma kapasitesinin üzerindeki katılımcı sayısı, bir ödül organizasyonu için oldukça gurur verici.

Tiyatro Gazetesi, tiyatrogazetesi.net, Dramatik Yayınları, Mask-Kara Tiyatrosu ve Anadolu Tiyatro Ödülleri gibi markaları aynı çatı altında buluşturan Nurhan Uslu ve Nazif Uslu çifti, Türk tiyatrosu adına katma değeri yüksek bir değer yaratıyor.

Tabii bu organizasyonu, İstanbul merkezli diğer ödül organizasyonlarından ayıran farklı yapısal unsurlar var.

Örneğin; başarı odaklılıktan ziyade liyakat odaklılık, çeşitli kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri ile eklektik ödül kategorileri gibi…

Uluslararsı Anadolu Tiyatro Ödülleri çatısı altında;

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 'Sanata Evet' Platformu, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED), Aydınlık Çağdaş Oyunlar Kumpanyası (AÇOK), Avrasya Tiyatro Birliği (ETA), Ege Tiyatrolar Birliği, Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği gibi sivil toplum kuruluşları, kendi etki ve yetki alanları içerisinde yaptıkları değerlendirmeler ile organizasyonun renkli mozaiğine zenginlik kazandırmaktadır.

Türk dili konuşan ülkelerin değerlendirdiği TÜRKSOY ödülleri, Türk oyun yazarlarının değerlendirildiği OYÇED ödülü, çocuk ve gençlere yönelik yapımların değerlendirdiği AÇOK ödülü, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Levent tarafından belirlenen 'Sanata Evet' ödülü, Avrasya bölgesi ülkelerinin değerlendirdiği Avrasya Tiyatro Birliği ödülü, Trakya Bölgesi ve Balkan ülkelerinin değerlendirdiği Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği ödülü, Ege Bölgesi'nde yer alan oluşumların değerlendirdiği Ege Tiyatrolar Birliği ödülü.

İlk katıldığım ödül törenini hatırlıyorum. 2018 yılında, henüz 4 yaşında, tatlı bir çocuk heyecanını taşıyordu. Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti. O törenin üzerinden bile 7 yıl geçmiş durumda.

O zamanlar ulusal bir bakış açısına sahip olan organizasyon, sonraki yıllarda vizyonunu genişleterek artık geniş bir coğrafyaya kapılarını açıyor. İş birlikleri sayesinde, yerel, ulusal ve uluslararası tiyatro yapıcıları, aynı sahne üstünde, sanatın ortak dilinde bir araya geliyor.

Yapım, yayım ve yayın kısımlarında mesleki bilgi birikimine sahip olduğum için, sanat adına atılmış olan her adım, kişisel olarak daha fazla anlam barındırıyor. Ortaya konulan çaba ve emek saygıyı sonuna kadar hak ediyor.

Farklı yapısal unsurlara ekleyebileceğim bir diğer başlık ise ödül kategorileri.

Kadın oyunculara adanmış 'Ana'dolu Ödülü', sanat dostu yerel yönetimleri özendirmek için 'Sanat Dostu Belediye Ödülü', kültür sanat gazeteciliğine hakkını teslim eden 'Tiyatro Basın Ödülü', tiyatro eğitiminde başat faktör olan eğitimciler için 'Akademisyen Ödülü' gibi pek çok özel kategori bulunmakta.

Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen gecede küçük bir sürpriz de yaşandı. Organizasyonun ev sahibi olan Nurhan Uslu iki ödülle taçlandırıldı. Türk Dünyası tiyatrosuna hizmetlerinden dolayı TÜRKSOY tarafından 'Altın At' ödülü takdim edilirken, çocuk tiyatrosuna hizmetlerinden dolayı da AÇOK tarafından ödüle layık görüldü.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürleri Tamer Levent ve Mustafa Kurt, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, uluslararası diplomatlar, yerel yöneticiler, akademisyenler, yönetmenler, oyuncular, basın mensupları ve tiyatro ile gönül bağı olan herkesin katıldığı gece şimdiden arşivdeki yerini aldı.

Darısı, Uluslararası 12. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nin başına.

İlgilisine not:

Ödül; bir ya da birden fazla kişiye, belirli bir alandaki yetkinliklerine karşılık verilen bir onurlandırma şeklidir. Bu nedenle de ödül organizasyonları artısıyla-eksisiyle önemlidir.

Ödüle layık görülen kişi, kuruluş ya da kurumların kendilerine gösterilen saygıya, saygı ile karşılık vermesi görgü kuralları gereğidir.

Hiçbir ödül, ödüle layık görüleni değersizleştirmeyeceği gibi, ödüle layık görülen de organizasyonu değersizleştiremez.

Bu nedenle lütfen an'ın tadını çıkarın.